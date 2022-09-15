Украина

Пытали даже своих, а когда убегали, позабывали нижнее белье! Как оккупанты оставили поселок Шевченково в Харьковской области

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0:02:15
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“Можете меня застрелить!” ДБР нашли брошенного военного РФ, который с голода ел подсолнухи
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