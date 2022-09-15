Пытали даже своих, а когда убегали, позабывали нижнее белье! Как оккупанты оставили поселок Шевченково в Харьковской области

В Харьковской области осталось освободить от российской оккупации только 6% территории — Вооруженные силы Украины прогнали врага из 400 населенных пунктов.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов доложил президенту Украины. Владимир Зеленский накануне посетил Изюм, где подняли флаг Украины.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков, хотя взрывов стало меньше. Ночью российские военные ударили ракетой по Киевскому району города. К счастью, обошлось без разрушений и пострадавших. Накануне Олег Синегубов обсудил с президентом Украины вопросы энергетической безопасности.

В частности, речь шла об обеспечении резервными источниками энергии на случай повреждения теплоцентралей и теплостанций, а также восстановлении электроснабжения в освобожденных селах. На это Кабмин выделил 400 млн грн.

Освобождение поселка Шевченково

Владимир Зеленский наградил наших защитников за освобождение украинских территории, в частности за поселок Шевченково, расположенный на пути в Купянск. Россияне пытали даже своих военнослужащих, отказывавшихся идти в бой.

В Купянске находится один из самых крупных транспортных узлов Харьковской области. Его освобождение было одной из главных задач успешного контрнаступления. По дороге в город разбита и сожжена вражеская техника.

Во время оккупации поселка Шевченково исчезали люди, преимущественно мужчины, их судьбу будут выяснять правоохранители. Одну из камер пыток уже удалось обнаружить, в подвале военкомата российские военные издевались над своими бойцами.

Там находятся одиночные камеры, в которых можно только сидеть, вместо туалета — ведро.

А в здании местного суда и прокуратуры оккупанты обустроили себе жилье: готовили есть, спали на матрасах и пьянствовали. Однако, когда к поселку начали подходить ВСУ, они бросили все и в спешке убегали. Забыли даже нижнее белье.

Но после горького поражения на поле боя оккупанты начали обстреливать Шевченково из РСЗО. Уничтожили жилой дом и остановку транспорта. К счастью, пострадавших не было.

А что обнаружили после деоккупации Изюма — смотри в спецрепортаже Вікон.

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