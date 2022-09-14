Берегите себя, вы — самое ценное, что у нас есть. Владимир Зеленский посетил освобожденный Изюм

Украинские военные продемонстрировали всему миру свои умения и силу! С 6 сентября они освободили более 300 населенных пунктов в Харьковской области, освобождено 3800 кв. км.

Украинцы с искренней радостью встречали наших защитников и помогали им поднимать флаги.

Сегодня, 14 сентября, освобожденный от оккупантов город Изюм посетил президент Украины Владимир Зеленский.

На центральной площади города прошла церемония поднятия украинского флага под Государственный гимн Украины. Зеленский поблагодарил наших военных, которые освобождают украинскую землю.

Хочу поблагодарить вас за то, что храните наших людей, наши сердца, детей и будущее, — сказал президент.

— Последние месяцы вам очень сложно. Поэтому вас очень прошу: берегите себя, потому что вы — самое ценное, что у нас есть, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что враг может оккупировать наши территории, но пленить сердца наших людей — нет.

Президент отметил: сейчас, когда защитники освобождают украинские земли от оккупантов, флаг Украины приобретает особое значение.

— Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо, солнце. А сегодня мы, особенно люди на временно оккупированных территориях, глядя вверх, ищут только одно — флаг нашего государства. Это значит, что герои здесь. Это значит, что врага нет, он сбежал, — сказал Владимир Зеленский.

Также на церемонии почтили память погибших бойцов, а Зеленский пообщался с мэром Изюма Валерием Марченко о ситуации в городе.

Мы радуемся освобождению городов, однако истории местных жителей приводят в ужас. Ранее мы рассказывали, как Балаклея приходит в себя после оккупации.

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