Катували навіть своїх, а коли тікали, позабували спіднє! Як окупанти залишили селище Шевченкове на Харківщині

На Харківщині лишилося звільнити від російської окупації лише 6% території — Збройні сили України прогнали ворога з 400 населених пунктів.

Про це голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доповів президенту України. Володимир Зеленський напередодні відвідав Ізюм, де підняли прапор України.

Окупанти продовжують обстрілювати Харків, хоча вибухів поменшало. Вночі російські військові вдарили ракетою по Київському району міста. На щастя, обійшлося без руйнувань та постраждалих. Напередодні Олег Синєгубов обговорив з президентом України питання енергетичної безпеки.

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Зокрема, йшлося про забезпечення резервними потужностями на випадок пошкодження теплоцентралей та теплостанцій, а також про відновлення електропостачання у звільнених селах. На це Кабмін виділив 400 млн грн.

Звільнення селища Шевченкове

Володимир Зеленський нагородив наших захисників за звільнення українських території, зокрема за селище Шевченкове, яке розташоване на шляху до Куп’янська. Росіяни катували навіть своїх військовослужбовців, які відмовлялися йти в бій.

У Куп’янську розташований один із найбільших транспортних вузлів Харківської області. Його звільнення було одним із головних завдань успішного контрнаступу. По дорозі до міста розбита та спалена ворожа техніка.

Під час окупації селища Шевченкове зникали люди, переважно чоловіки, їхню долю з’ясовуватимуть правоохоронці. Одну з катівень уже вдалося виявити, у підвалі військкомату російські військові знущалися зі своїх бійців.

Там розташовані одинарні камери, в яких можна тільки сидіти, замість туалету — відро.

А у будівлі місцевого суду та прокуратури окупанти влаштували житло: готували їсти, спали на матрацах та пиячили. Проте коли до селища почали підходити ЗСУ, вони кинули все та похапцем тікали. Позабували навіть спідню білизну.

Після гіркої поразки на полі бою окупанти почали обстрілювати Шевченкове з РСЗВ. Знищили житловий будинок та зупинку транспорту. На щастя, постраждалих не було.

А що виявили після деокупації Ізюма — дивись у спецрепортажі Вікон.

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