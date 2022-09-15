Україна

Катували навіть своїх, а коли тікали, позабували спіднє! Як окупанти залишили селище Шевченкове на Харківщині

Тетяна Доцяк 15 Вересня 2022, 18:30
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Деокупація Харківщини: як живе звільнене селище Шевченкове
Катували навіть своїх, а коли тікали, позабували спіднє! Як окупанти залишили селище Шевченкове на Харківщині
0:07:01
Деокупація Харківщини: як живе звільнене селище Шевченкове
Пытали даже своих, а когда убегали, позабывали нижнее белье! Как оккупанты оставили поселок Шевченково в Харьковской области
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Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
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