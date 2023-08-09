Враг нигде не может продвинуться! Маляр о том, как на самом деле следует оценивать контрнаступление ВСУ

Контрнаступление наших войск продолжается. Военное командование постоянно напоминает о важности сохранения информационной тишины. Но все же есть определенные критерии, по которым можно оценивать контрнаступление Вооруженных сил Украины.

Подробнее о них рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в прямом эфире телемарафона Єдині новини.

Критерии для оценки контрнаступления ВСУ

По словам Маляр, сейчас мы можем оценивать наступательные действия, которые продолжаются и на Востоке Украины, и на Юге по нескольким критериям.

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Прежде всего, это то, насколько уничтожена техника и личный состав врага. Стоит сказать, что врагу очень дорого это стоит. Даже наступательные действия противника на Востоке, которые сейчас продолжаются на нескольких направлениях, для него очень дорого обходятся. Все потому, что россияне там теряют очень много личного состава и техники.

Например, за прошедшую неделю на Востоке и на Юге было уничтожено более трехсот единиц вражеской техники. А до того еще были уничтожены боеприпасы, пункты управления, пункты компактного скопления военных.

То есть, наши военные очень мощно уничтожают врага, и это результат.

Еще одним важным критерием является то, продвинулся ли враг за неделю, или скажем за вчера и за сегодня. Нет, не продвинулся, — говорит Маляр.

И отмечает, что там, где враг пытается наступать — он нигде не может продвинуться. А речь идет о четырех направлениях на востоке Украины: Лиманском, Купянском, Авдеевском и Марьинском.

Где сейчас самые горячие позиции на фронте

Если измерять по интенсивности боевых действий, то горячее всего, скорее всего, сейчас на Купянском направлении, — говорит Маляр.

И добавляет: действительно, враг подтягивает туда силы, в том числе и с Авдеевского направления, где он просто не может продвинуться уже больше года.

Но не только на Купянском. Оккупанты подтягивают силы и на Бахмутское направление. Это связано с тем, что на том участке мы движемся в наступлении, а враг не выдерживает этого продвижения и должен там укрепляться.

На Купянском направлении противник укрепляет свои позиции, подводит туда свои войска. Но наши военнослужащие тоже принимают соответствующие меры, чтобы осуществлять сопротивление и чтобы враг не прошел по его направлению наступления, — заверила заместитель министра обороны.

А о ситуации на фронте 9 августа ты можешь узнать из карты боевых действий.

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