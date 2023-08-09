Война в Украине

Враг нигде не может продвинуться! Маляр о том, как на самом деле следует оценивать контрнаступление ВСУ

09 августа 2023, 13:00
Критерії для оцінювання контрнаступу ЗСУ
Фото: Генеральный штаб ВСУ

Больше новостей
Постанова Кабміну №437: що відомо про реєстрацію нових автомобілів
“Транзитные” номера больше не нужны? Нововведения от Кабмина касательно регистрации новых автомобилей
Болят почки что делать
Ой, болит! Почему беспокоят почки, какие бывают симптомы и методы лечения
Помідори
Чем обработать помидоры от фитофторы: правила эффективной дезинфекции разными средствами
Місячний календар вдалих днів на серпень 2023: детальний прогноз
Для свиданий, работы или финансов. Лунный календарь удачных дней на август 2023 — подробно
Смотреть больше

Материалы по теме

Как сложить вещи в чемодан?
Как правильно и компактно сложить вещи в чемодан — полезные советы
Зелений борщ від Євгена Клопотенко
Традиционный и столь любимый. Как приготовить зеленый борщ по рецепту Евгения Клопотенко
Війна
Чем отличается военное положение от войны в Украине — объясняет политолог
вручили повістку на вулиці що робити
Повестки на улице. Могут сразу забрать на службу и что делать — разбор экспертов

Видео
0:03:52
Оператори дронів

Репортаж с передовой с уникальными кадрами: как ТрО уничтожает вражескую технику дронами-камикадзе
Карта бойових дій в Україні
Пока РФ готовит так называемые “выборы”, ее войска терпят поражения: карта боевых действий онлайн в Украине 9 августа
0:02:19
Белый Ангел
До сих пор не теряют надежды эвакуировать кого-то. Как работает группа полиции Белый Ангел
0:05:06
ЗСУ на Донеччині
Интересно, как ВСУ защищает нашу страну и дает отпор врагу? Смотри репортаж с передовой в Донецкой области
Карта бойових дій в Україні
Безуспешность наступлений оккупантов — результат настойчивой работы ВСУ: карта боевых действий в Украине 8 августа в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні 07.08.2023 онлайн
Оккупанты скрывают потери, устраивая тайные захоронения: карта боевых действий в Украине 7 августа в режиме онлайн
0:03:08
Модульні будинки у ЛЬвові
Для тех, кто потерял все из-за войны: во Львове адаптировали дом для людей с инвалидностью
0:03:15
Котики ЗСУ
Несокрушимые духом и нежные внутри. Наши котики ВСУ радуют украинцев смешными видео в соцсети
0:01:24
Саміт у Джидді
Второй день саммита в Джидде: первые договоренности и что уже известно
0:03:17
Донецкая область
Готовы выдержать все: как выживают люди на линии огня в Донецкой области
Больше видео
Постанова Кабміну №437: що відомо про реєстрацію нових автомобілів
Читать дальше
“Транзитные” номера больше не нужны? Нововведения от Кабмина касательно регистрации новых автомобилей
Війна
Читать дальше
Чем отличается военное положение от войны в Украине — объясняет политолог

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь