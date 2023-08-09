Пока РФ готовит так называемые “выборы”, ее войска терпят поражения: карта боевых действий онлайн в Украине 9 августа

Карта боевых действий не только отражает ситуацию на фронте, когда на ней прорисовываются новые линии и цвета.

Она включает в себя память о ежедневных усилиях украинских воинов и болезненных воспоминаний семей о местах, где не стало их родных защитников.

Карта — это простой символ и постоянное напоминание о прошлых достижениях и целях, которые украинцы обязательно смогут завоевать в единстве в будущем.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 9 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За прошедшие сутки произошло около 20 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Владимировка, Синьковка, Ясная Поляна Черниговской области, Атинское, Степок Сумской области и Стрелечья, Пыльная, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки Донецкой области.

Противник нанес авиационные удары в районах Краматорск, Марково, Клищиевка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелма подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Нанес авиационные удары в районах Времовки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное Запорожской области.

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На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Никольское, Велетенское Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб и Очаков в Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

РФ продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство.

Так, в населенном пункте Стульнево Запорожской области, оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми “выборами” на захваченных территориях в единый день голосования в РФ 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии “единая Россия” для создания групп агитаторов и информаторов из местных коллаборантов.

Авиация сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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