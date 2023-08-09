Пока РФ готовит так называемые “выборы”, ее войска терпят поражения: карта боевых действий онлайн в Украине 9 августа

Карта боевых действий не только отражает ситуацию на фронте, когда на ней прорисовываются новые линии и цвета.
Она включает в себя память о ежедневных усилиях украинских воинов и болезненных воспоминаний семей о местах, где не стало их родных защитников.
Карта — это простой символ и постоянное напоминание о прошлых достижениях и целях, которые украинцы обязательно смогут завоевать в единстве в будущем.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта.
В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на границе Донецкой и Запорожской областей, на западе Запорожской области.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес три ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
За прошедшие сутки произошло около 20 боевых столкновений.
За прошедшие сутки произошло около 20 боевых столкновений.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Гремячки и Леоновки Черниговской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Владимировка, Синьковка, Ясная Поляна Черниговской области, Атинское, Степок Сумской области и Стрелечья, Пыльная, Гатище Харьковской области.
На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг нанес авиационные удары в районах Синьковки и Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Кучеровка, Купянск Харьковской области.
На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Тернов, Серебрянки, Спорного и Веселого Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись населенные пункты Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника в окрестностях Клещиевки Донецкой области.
Противник нанес авиационные удары в районах Краматорск, Марково, Клищиевка, Пивничное и Нью-Йорк Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Ивановское Донецкой области.
На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Северного Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Северного и Первомайского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Авдеевка, Тоненькое, Соловьево, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелма подверглись Красногоровка, Острое, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского. Нанес авиационные удары в районах Времовки, Благодатного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Старомайорское Донецкой области и Левадное Запорожской области.
На Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Роботино Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.
На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Никольское, Велетенское Херсонской области и Херсон, а также Куцуруб и Очаков в Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
РФ продолжает незаконную интеграцию временно захваченных территорий Украины в свое общественно-политическое пространство.
Так, в населенном пункте Стульнево Запорожской области, оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми “выборами” на захваченных территориях в единый день голосования в РФ 10 сентября. Предполагается прибытие представителей от партии “единая Россия” для создания групп агитаторов и информаторов из местных коллаборантов.
Авиация сил обороны Украины нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два пункта управления, пять артиллерийских средств на огневых позициях, состав боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы противника.
Также Украина увеличила производство противотанковых ракетных комплексов Стугна с начала 2023 года в четыре раза. Читай, что известно о ПТРК Стугна-П и какие у нее характеристики.
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