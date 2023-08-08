По четыре обстрела каждый день — такое среднее количество ударов по Никополю в Днепропетровской области. В последнее время больше всего достается жителям частного сектора, вражеская тяжелая артиллерия и Грады уничтожают дома, хозяйственные постройки, автомобили и линии электропередач.

Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал об обстреле Никопольского района в ночь на 8 августа 2023 года.

Враг совершил четыре обстрела района из артиллерии и Градов.

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Обстрел Никополя 8 августа 2023 года: что известно

По словам Лысака, в Никополе повреждены сразу два лицея и побито админздание. Кроме этого, пострадали 12 частных домов, две хозяйственные постройки, авто, газопровод и четыре линии электропередач.

Утром российские военные снова нанесли удары по городу. Информация о последствиях уточняется.

Оккупанты обстреливали и другие населенные пункты. В Покровской общине снаряды агрессора побили энергетический объект. К счастью, обошлось без пострадавших.

Обстрел Никополя 8 августа 2023 года: фото

По четыре обстрела каждый день! Как живет Никополь под взрывами и как восстанавливают водоснабжение / 7 Фотографий

Восстановление водоснабжения в Никополе

Несмотря на постоянные обстрелы в Никополе, местным властям удалось восстановить централизованное водоснабжение в дома жителей, которое прекратилось почти сразу после подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Глава Никополя Александр Саюк говорит, что водоснабжение восстановлено в минимальном объеме, который нужен для города.

По возможности мы продолжаем работу. Но понимаем, что находимся в активных боевых действиях, и обстрелы продолжаются, — говорит Саюк.

В Никополе продолжают работать точки выдачи питьевой воды. Ждет реализации проект по построению магистрального водопровода из Запорожья.

В то же время жители Никополя рассказывают о предыдущих обстрелах. Говорят, что уцелели благодаря укрытиям. Один из местных Николай Биляшевич делится, что его сын не успел дойти до укрытия.

— Он не успел зайти и очень сильно закричал. Подумал, что его серьезно ранило. Но обломки проскочили мимо головы.

Люди в прифронтовых населенных пунктах выживают под постоянными обстрелами. Ранее мы рассказывали, как живут люди в Донецкой области.

Фото: Сергей Лысак

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