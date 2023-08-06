Готовы выдержать все: как выживают люди на линии огня в Донецкой области

В Донецкой области россияне продолжают активно накрывать огнем жилые кварталы. По данным областной военной администрации, под вражеским огнем сейчас находятся все города на линии столкновения. Оккупационные войска пытаются полностью уничтожить населенные пункты.

Но, несмотря на призывы об эвакуации, местные покидать свои дома не спешат. На линии столкновения в разбитых селах до сих пор остаются люди.

Они живут без света, воды, газа, продуктов и даже общения. Но местные говорят: готовы пережить все, лишь бы не стреляли.

Сейчас также смотрят

Обитают все в подвалах, а еду готовят на костре. Но выезжать никто не хочет, даже несмотря на то, что и нормальной медицины здесь не видели уже больше года. Помощь приходит от Белого Ангела.

Увидеть, как проходит контрнаступление ВСУ, можно на актуальной карте боевых действий.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!