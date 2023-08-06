Украина

Готовы выдержать все: как выживают люди на линии огня в Донецкой области

Олег Корниенко, Журналист программы Факты ICTV 06 августа 2023, 14:00

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Донецкая область

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