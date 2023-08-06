Україна

Готові витримати все: як виживають люди на лінії вогню в Донецькій області

Олег Корнієнко, Журналіст програми Факти ICTV 06 Серпня 2023, 14:00

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