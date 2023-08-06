Готові витримати все: як виживають люди на лінії вогню в Донецькій області

На Донеччині росіяни продовжують активно накривати вогнем житлові квартали. За даними обласної військової адміністрації, під ворожим вогнем нині перебувають усі міста на лінії зіткнення. Окупаційні війська намагаються повністю знищити населені пункти.

Але попри заклики про евакуацію, місцеві залишати свої домівки не поспішають. На лінії зіткнення у розбитих селах і досі залишаються люди.

Вони живуть тут без світла, води, газу, продуктів та навіть спілкування. Та місцеві кажуть: готові пережити все, аби лиш не стріляли.

Зараз також дивляться

Мешкають всі здебільшого у підвалах, а їжу готують на багатті. Та виїздити ніхто не хоче, навіть попри те, що й нормальної медицини тут не бачили вже понад рік. Допомога приходить від Білого Янгола.

Побачити, як проходить контрнаступ ЗСУ, можна на актуальній карті бойових дій.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!