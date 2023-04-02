Евакуація на бронекапсулі для всіх охочих! Як група Білий Янгол вивозить людей зі знищеної Авдіївки

Загалом в Авдіївці досі лишається близько 2000 жителів. Аби евакуювати охочих, група Білий Янгол вивозить людей на бронекапсулі та супроводжує тих, хто виїжджає на власному транспорті.

Поліція сформувала також додаткові екіпажі, щоб допомогти всім. Адже Авдіївка зараз — це розбиті багатоповерхівки та перекручені залізничні колії.

Місто зараз у червоній зоні, тобто волонтери, журналісти та інші цивільні не можуть сюди в’їжджати. А деякі місцеві навпаки — не хочуть виїжджати.

Більшість з цих людей живе у приватному секторі у старій частині Авдіївки. На жаль, вони часто потрапляють під артилерійські обстріли та гинуть, коли йдуть по воду чи за продуктами.

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Утім сьогодні евакуаційній групі Білий янгол таки вдається вмовити кількох людей поїхати з міста, яке щодня руйнує російська армія.

Розбиту Авдіївку разом із людьми лишають і домашні тварини. Усіх вивозять на бронекапсулі туди, де їм буде безпечніше.

Учора під вогнем російської армії в Авдіївці загинув п’ятимісячний малюк разом зі своєю бабусею. Його мати та батько з пораненнями перебувають у лікарні. Читай, що відомо про цю трагедію.

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