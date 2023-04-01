Війна в Україні

Цієї трагедії можна було уникнути! Під вогнем російської армії в Авдіївці загинув п’ятимісячний хлопчик та його бабуся

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Квітня 2023, 14:30
Обстріл
Фото: ДСНС/Facebook

Більше новин
Світлана Тарабарова
З донечкою під серцем: Світлана Тарабарова випустила власний Дитячий альбом для допомоги матусям
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком — поради психолога
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком, та як дійти до спільної згоди
Наталка Денисенко - інтерв'ю української акторки 2023
У мене були і сльози, і мурашки — Наталка Денисенко про роботу над мультфільмом Мавка і “онлайн-родину”
Ламінування брів: усе, що потрібно знати про процедуру
Натуральні та доглянуті брови до двох місяців — майстриня розповіла все, що ти маєш знати про ламінування брів
Дивитись більше

Матеріали по темі

Комендантська година в Україні по регіонах
Не забувай про час. Коли комендантська година по регіонах України
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія
Заміна дефіцитним Калібрам? Навіщо росіянам керовані авіаційні бомби та як Україні боротись з ними
Евакуація дітей з Маріуполя
Вивезли з-під Маріуполя 36 дітей та взяли під опіку! Історія небайдужих переселенців
Карта бойових дій в Україні
Ворог атакує Шахедами та розгортає мобілізацію: карта бойових дій в Україні 1 квітня в режимі онлайн

Відео
0:08:15
Керовані авіаційні бомби - як їх використовує Росія

Заміна дефіцитним Калібрам? Навіщо росіянам керовані авіаційні бомби та як Україні боротись з ними
0:03:18
Евакуація дітей з Маріуполя
Вивезли з-під Маріуполя 36 дітей та взяли під опіку! Історія небайдужих переселенців
0:07:05
Карта бойових дій в Україні
Ворог атакує Шахедами та розгортає мобілізацію: карта бойових дій в Україні 1 квітня в режимі онлайн
0:04:36
Притулок для тварин
Кози, вівці та… крокодил! Сироварня стала притулком для сотень евакуйованих тварин
0:01:46
Перехоплені розмови
“Твій чоловік убиває людей”: про невдачі окупантів та їхні методи війни — в нових перехоплених розмовах
0:03:31
Оріхів зараз
Щойно навіжених загарбників відженуть — місто оживе! Як виживає майже знищений Оріхів
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали жодних шансів! Кінологиня і її вівчарка підірвались на розтяжці й дивом вижили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Роздавав харчі місцевим та партизанив — як грузин-підприємець пережив окупацію Бучі
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Інтенсивність боїв дуже висока — артилеристи під Бахмутом показали свою роботу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Ми розуміли відповідальність, яка лежить на нас — військовий про звільнення Ірпеня від росіян
Більше відео
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком — поради психолога
Читати далі
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком, та як дійти до спільної згоди

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь