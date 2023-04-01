Цієї трагедії можна було уникнути! Під вогнем російської армії в Авдіївці загинув п’ятимісячний хлопчик та його бабуся

Ще вчора жінка на відео з Авдіївки навідріз відмовляла правоохоронцям евакуюватись разом з родиною. Поліціянти ризикуючи власним життям приїхали до неї не вперше, але й цього разу не змогли вмовити.

Жінка говорила про те, наскільки важливий їй дім. Вона ж бо збудувала його власними руками. Тому разом зі своїм п’ятимісячним малям залишилась.

Сьогодні це п’ятимісячне маля загинуло під обстрілом. Разом із бабусею. Ця мати і її чоловік поранені. Будинку немає, — пише регіональна журналістка програми Вікна-новини Марія Малевська.

Про жахливу трагедію в Авдіївці, якої можна було б уникнути, розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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Посадовець написав, що важко усвідомлювати те, що саме цієї болючої ситуації можна було б уникнути та зберегти життя людей. Адже поліція просила мати дитини добре подумати та згадати, що варто піклуватись саме про маля, а не про матеріальне.

Та, на жаль, навіть жорстка розмова не призвела до бажаного результату й жінка вкотре навідріз відмовилася виїхати у безпечніше місце.

На жаль, деяким людям евакуація й досі видається незрозумілим і зайвим кроком. Але це єдине, що зараз здатне зберегти життя.

Тому Павло Кириленко вкотре звернувся до цивільних, які залишаються у прифронтовій зоні, та закликав евакуюватись.

Надаємо для цього усе необхідне. Правоохоронці ризикують власним життям, щоб врятувати ваше — не нехтуйте цим. Збережіть себе та своїх дітей.

Евакуаційна група поліціянтів Білий Янгол евакуює людей з найгарячіших точок Донеччини. Вони вивозять у безпечні місця тих, хто наважився евакуюватися, та вмовляють тих, хто все ще лишається у прифронтових населених пунктах.

Поліціянт групи Білий Янгол Рустам Лукомський розповів про евакуацію з прифронтових зон.

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