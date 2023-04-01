Этой трагедии можно было избежать! Под огнем российской армии в Авдеевке погиб пятимесячный мальчик и его бабушка

Еще вчера женщина на видео из Авдеевки наотрез правоохранителям эвакуироваться вместе с семьей. Полицейские, рискуя собственной жизнью, приехали к ней не впервые, но и на этот раз не смогли уговорить.

Женщина говорила о том, как важен ей дом. Она ведь построила его собственными руками. Поэтому вместе со своим пятимесячным малышом осталась.

Сегодня этот пятимесячный малыш погиб под обстрелом. Вместе с бабушкой. Эта мать и ее муж получили ранения. Дома нет, — пишет региональная журналистка программы Вікна-новини Мария Малевская.

Об ужасной трагедии в Авдеевке, которой можно было бы избежать, рассказал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

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Чиновник написал, что трудно отдавать себе отчет в том, что именно этой болезненной ситуации можно было бы избежать и сохранить жизнь людей. Ведь полиция просила иметь ребенка хорошо подумать и вспомнить, что стоит заботиться именно о малыше, а не о материальном.

Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату и женщина в очередной раз отказалась уехать в безопасное место.

К сожалению, некоторым людям эвакуация до сих пор кажется непонятным и лишним шагом. Но это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь.

Поэтому Павел Кириленко обратился к гражданским, которые остаются в прифронтовой зоне, и призвал эвакуироваться.

Предоставляем для этого все необходимое. Правоохранители рискуют своей жизнью, чтобы спасти ваше — не пренебрегайте этим. Сохраните себя и своих детей.

Эвакуационная группа полицейских Белый Ангел эвакуирует людей из самых горячих точек Донецкой области. Они вывозят в безопасные места тех, кто отважился эвакуироваться, и уговаривают тех, кто все еще остается в прифронтовых населенных пунктах.

Полицейский группы Белый Ангел Рустам Лукомский рассказал об эвакуации из прифронтовых зон.

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