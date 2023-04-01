Война в Украине

Этой трагедии можно было избежать! Под огнем российской армии в Авдеевке погиб пятимесячный мальчик и его бабушка

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 апреля 2023, 14:30
Обстріл
Фото: ГСЧС/Facebook

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