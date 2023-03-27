Ужасный обстрел Славянска: снова погибшие, среди раненых — ребенок

Враг продолжает забирать жизни украинцев и стирать города с лица земли. Сегодня, 27 марта, около 10:30 произошел циничный обстрел Славянска в Донецкой области.
Обновлено 16:30. Полиция Донецкой области сообщила, что по меньшей мере есть 32 пострадавших в результате удара по Славянску. К сожалению, два человека погибли.
Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что враг ударил по центру города двумя ракетами С-300.
В результате попадания разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов, где находились люди.
По последним данным, известно о двух погибших и 29 раненых, среди травмированных есть ребенок. В настоящее время точное количество жертв и пострадавших неизвестно, спасательная операция продолжается.
В то же время под ракетный удар попала и Дружковка. Еще две ракеты С-300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили, отметил Павел Кириленко.
По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших нет.
А какая ситуация на поле боя и как украинские воины дают отпор вражеским атакам, смотри в карте боевых действий 27 марта.
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