Враг продолжает забирать жизни украинцев и стирать города с лица земли. Сегодня, 27 марта, около 10:30 произошел циничный обстрел Славянска в Донецкой области.

Славянск сейчас: что известно про обстрел

Обновлено 16:30. Полиция Донецкой области сообщила, что по меньшей мере есть 32 пострадавших в результате удара по Славянску. К сожалению, два человека погибли.

Начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что враг ударил по центру города двумя ракетами С-300.

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В результате попадания разрушены административные и офисные здания, пять многоэтажек и семь частных домов, где находились люди.

По последним данным, известно о двух погибших и 29 раненых, среди травмированных есть ребенок. В настоящее время точное количество жертв и пострадавших неизвестно, спасательная операция продолжается.

Обстрел Славянская 27 марта: фото

Ужасный обстрел Славянска: снова погибшие, среди раненых — ребенок / 3 Фотографии

В то же время под ракетный удар попала и Дружковка. Еще две ракеты С-300 попали в Дружковский детский дом и практически полностью его разрушили, отметил Павел Кириленко.

По предварительной информации, в Дружковке жертв и пострадавших нет.

А какая ситуация на поле боя и как украинские воины дают отпор вражеским атакам, смотри в карте боевых действий 27 марта.

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