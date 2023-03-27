Отключение мобильной связи и запрет на посещение: ситуация в Авдеевке, которую враг ежедневно разрушает

Российские военные не соблюдают правила и обычаи ведения войны, совершают военные преступления и применяют тактику выжженной земли. Оккупанты сравнивают с землей и полностью разрушают украинские села, поселки и города.

Больше всего страдают населенные пункты, расположенные вблизи линии фронта. Сложной остается ситуация на Востоке, Донецкая область — одна из тех, что страдает больше всего. Глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал о ситуации в городе и эвакуации коммунальщиков.

Какая ситуация в Авдеевке: коммунальные службы перестают работать

Виталий Барабаш подчеркнул, что оккупанты разрушают Авдеевку, город становится похожим на Марьинку.

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— Жаль это признавать, но Авдеевка все больше похожа на местность из постапокалиптических фильмов или на полностью разрушенную россиянами Марьинку.

Принято непростое решение касательно эвакуации из Авдеевки других наших героев — коммунальщиков, хоть как-то пытавшихся поддерживать чистоту и жизнедеятельность города, — рассказал Барабаш.

Он призвал местных жителей эвакуироваться из Авдеевки, ведь каждый день фиксируют удары по жилым домам. По словам Барабаша, в Авдеевке будет отключена мобильная связь, чтобы не вредить работе Сил обороны Украины. Через несколько дней не будет людей, которые могли бы обеспечивать работу генераторов и вышек мобильной связи.

Глава МВА призвал всех людей выехать из города, особенно семьи с детьми. Он предупредил, что враг наносит мощные удары по Авдеевке, разрушая многоэтажки, поэтому вскоре горожан не смогут спасти даже подвалы.

Запрет въезда в Авдеевку

Авдеевка закрывается для посещения волонтерами и журналистами. Об этом также сообщил Виталий Барабаш 27 марта.

Авдеевка находится в красной зоне, поэтому заезд в город журналистов, даже аккредитованных, запрещен. Это касается и волонтеров в связи с обострением ситуации в городе и вокруг него. Это прямой запрет, — отметил он.

Ранее мы рассказывали о ситуации в Константиновке. Как живет прифронтовой населенный пункт, читай по ссылке.

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Фото: Виталий Барабаш