Евакуація комунальників та відключення мобільного зв’язку: ситуація в Авдіївці, яку ворог руйнує щодня

Російські військові не дотримуються правил та звичаїв ведення війни, скоюють воєнні злочини та застосовують тактику випаленої землі. Окупанти зрівнюють з землею та повністю руйнують українські села, селища та міста.

Найбільше страждають населені пункти, що розташовані поблизу лінії фронту. Складною залишається ситуація на Сході, Донеччина — один із регіонів, який страждає найбільше. Очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш розповів про ситуацію в місті та евакуацію комунальників.

Яка ситуація в Авдіївці: комунальні служби перестають працювати

Віталій Барабаш наголосив, що окупанти руйнують Авдіївку, місто стає схожим на Мар’їнку.

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— Шкода це визнавати, але Авдіївка дедалі більше стає схожою на місцевість із постапокаліптичних фільмів або на геть зруйновану росіянами Мар’їнку.

Ухвалено непросте рішення з евакуації з Авдіївки інших наших героїв — комунальників, які хоч якось намагалися підтримувати чистоту і життєдіяльність міста, — розповів Барабаш.

Він закликав місцевих жителів евакуюватися з Авдіївки, адже щодня фіксують удари по житлових будинках. За словами Барабаша, в Авдіївці відключать мобільний зв’язок, щоб не шкодити роботі Сил оборони України. За кілька днів не буде людей, які могли б забезпечувати роботу генераторів та веж мобільного зв’язку.

Очільник МВА закликав усіх людей виїхати з міста, особливо родини з дітьми. Він попередив, що ворог завдає потужних ударів по Авдіївці, руйнуючи багатоповерхівки, тому незабаром містян не зможуть врятувати навіть підвали.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Костянтинівці. Як живе прифронтовий населений пункт, читай за посиланням.

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Фото: Віталій Барабаш