Війна в Україні

Евакуація комунальників та відключення мобільного зв’язку: ситуація в Авдіївці, яку ворог руйнує щодня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 27 Березня 2023, 10:20
Авдіївка сьогодні: що відомо про евакуацію комунальників та відключення зв’язку

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