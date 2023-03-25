Ще донедавна була тиловою, а тепер прифронтова — репортаж з Костянтинівки

Російський ракетний терор триває. Серед ночі окупанти завдали удару по Донеччині. В Авдіївці влучили у житловий квартал. Про постраждалих, на щастя, не повідомляють.

А от у Костянтинівці близько першої ночі 24 березня окупанти поцілили в Пункт незламності, де на той момент перебували десять людей. Унаслідок удару троє загиблих, двоє поранених.

Інша ракета вдарила поряд. На щастя, більших жертв вдалось уникнути.

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Ще кілька місяців тому Костянтинівка вважалась умовно тиловим містом, але зараз це прифронтова зона. За 10-15 км уже йдуть запеклі бої, тож сюди дістає ворожа артилерія.

Росіяни періодично накривають Костянтинівку з Градів та запалювальними снарядами. Щодня загарбники вчиняють усе більше злочинів саме проти мирного населення України, буквально знищуючи цілі міста вздовж лінії зіткнення.

Читати на тему Безжально вдарили по Пункту незламності: що відомо про наслідки обстрілу Костянтинівки Розповідаємо про обстріл Костянтинівки 24 березня.

Карта бойових дій в Україні залишається неспокійною. Тому важливо стежити за оновленнями від Генштабу та піклуватись про свою безпеку.

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