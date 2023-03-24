Росіяни продовжують підтверджувати, що вони — терористи та мають бути ізольовані від усього світу. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України та забирати життя невинних людей. Уночі 24 березня російські військові завдали удару по Костянтинівці.

Російська ракета С-300 влучила у Пункт незламності, внаслідок удару загинуло троє людей, повідомили в Офісі генпрокурора.

Одна з російських ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша — поблизу нього, — йдеться у повідомленні. Обстріл стався близько 01:00 24 березня.

Оновлено 10:50. ДСНС повідомляє про п’ятьох загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки: три жінки та два чоловіки. Одну людину вдалося врятувати з-під завалів.

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— Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньопереміщеними особами з Бахмута, Часового Яру та села Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На місці працюють правоохоронці, — повідомили в Офісі генпрокурора.

Працівники прокуратури продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.

Обстріл Костянтинівки 24 березня — фото

Безжально вдарили по Пункту незламності: що відомо про наслідки обстрілу Костянтинівки / 3 Фотографії

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