Безжально вдарили по Пункту незламності: що відомо про наслідки обстрілу Костянтинівки

Росіяни продовжують підтверджувати, що вони — терористи та мають бути ізольовані від усього світу. Окупанти продовжують обстрілювати мирні міста України та забирати життя невинних людей. Уночі 24 березня російські військові завдали удару по Костянтинівці.
Російська ракета С-300 влучила у Пункт незламності, внаслідок удару загинуло троє людей, повідомили в Офісі генпрокурора.
Одна з російських ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша — поблизу нього, — йдеться у повідомленні. Обстріл стався близько 01:00 24 березня.
Одна з російських ракет влучила у будівлю Пункту незламності, а інша — поблизу нього, — йдеться у повідомленні. Обстріл стався близько 01:00 24 березня.
Оновлено 10:50. ДСНС повідомляє про п’ятьох загиблих внаслідок обстрілу Костянтинівки: три жінки та два чоловіки. Одну людину вдалося врятувати з-під завалів.
— Під завалами загинули троє жінок, які були внутрішньопереміщеними особами з Бахмута, Часового Яру та села Опитне Покровського району. Ще двоє громадян отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. На місці працюють правоохоронці, — повідомили в Офісі генпрокурора.
Працівники прокуратури продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ.
Окупанти знищують населені пункти України. Раніше ми розповідали про Новогригорівку, яка зруйнована на 90%.
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