Масована атака дронами на Кривий Ріг: що відомо про наслідки обстрілу міста

У ніч проти 24 березня на території України лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог завдав удару по Кривому Рогу дронами Shahed. Про це повідомив міський голова Олександр Вілкул.

— Уночі ворог здійснив масовану атаку на Кривий Ріг дронами-камікадзе типу Shahed. Завдяки роботі системи ППО один ворожий БПЛА був збитий.

Але є влучання п’яти дронів, — повідомив він. Проте наголосив, що постраждалих немає.

Вілкул закликав мешканців не поширювати жодної інформації про влучання та не викладати фото у соцмережі.

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— Для ліквідації наслідків ворожих ударів були залучені всі оперативні та екстрені служби. Вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у місті працюють стабільно, — повідомив Вілкул.

Українські військові на фронті завдають удару по ворогу за кожну атаку та руйнування, які принесли окупанти. Допомагають знайти російських військових аеророзвідники. Раніше ми розповідали, як працюють військові аеророзвідки.

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