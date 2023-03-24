Массированная атака дронами на Кривой Рог: что известно о последствиях обстрела города

В ночь на 24 марта на территории Украины раздался сигнал воздушной тревоги. Враг нанес удар по Кривому Рогу дронами Shahed. Об этом сообщил городской глава Александр Вилкул.

— Ночью враг совершил массированную атаку на Кривой Рог дронами-камикадзе типа Shahed. Благодаря работе системы ПВО один вражеский БПЛА был сбит.

Но есть попадание пяти дронов, — сообщил он. Однако подчеркнул, что пострадавших нет.

Вилкул призвал жителей не распространять никакую информацию о попадании и не выкладывать фото в соцсети.

Сейчас также смотрят

— Для ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены все оперативные и экстренные службы. Вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения в городе работают стабильно, — сообщил Вилкул.

Украинские военные на фронте наносят удар по врагу за каждую атаку и разрушения, которые принесли оккупанты. Помогают найти российских военных аэроразведчики. Ранее мы рассказывали, как работают военные аэроразведки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!