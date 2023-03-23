Я упала на колени перед домом и плакала: село Новогригорьевка враг разрушил на 90%

Село Новогригорьевка в Николаевской области практически на 90% разрушено вражескими обстрелами.

До полномасштабной войны здесь жили более 600 местных, теперь вернулись около полусотни человек. Но встреча с селом по возвращении, говорят люди, очень болезненная.

Сказать, что это ужас, это ничего не сказать. Встала на колени перед домом, выплакалась, – вспоминает первую встречу с домом жительница Новогригорьевки Галина Вербицкая.

Все девять месяцев захватчики беспощадно обстреливали деревню из всех видов оружия, выжигали дома фосфорными боеприпасами. Наедине с горем людей здесь не оставляют волонтеры.

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