Украина

Одна ракета — более 10 млн грн убытков: последствия террора в Песочине

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 21 марта 2023, 21:00
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