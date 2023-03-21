Одна ракета — более 10 млн грн убытков: последствия террора в Песочине

Российские войска не перестанут терроризировать Харьков и его окрестности. 9 марта во время массированной атаки оккупанты выпустили по нему более десятка разных ракет.

Один из ударов пришелся на поселок Песочин, пригород Харькова, ракета попала в один из местных огородов. Из-за этого окна и крыши выбило не только во всех окрестных домах, но и в лицее, музее и высотках в нескольких сотнях метров отсюда.

Сумма ущерба от попадания одной только ракеты в Песочине — более 10 млн грн, подсчитали здешние чиновники. Ведь в этот раз на город упала не традиционная С-300, которой обычно россияне обстреливают Харьков, а Х-22.

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Х-22 — сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Вес достигает почти 6 тонн. Через полторы недели после попадания люди все еще находят обломки от ракеты возле воронки и собирают их для истории.

Жительница Песочина Наталья подсчитывает ущерб: дом был очень разрушен, повреждена крыша, выбиты все окна, двери.

Такие же убытки подсчитывают и более 230 соседей, ведь одним ракетным ударом повредило более 150 частных домов и 80 квартир в высотках.

Местная администрация предоставила пострадавшим денежную компенсацию, а чиновники помогают накрыть крышу. В строительных материалах городу Песочин также помогают благотворительные фонды.

В первый день администрация предоставила материалы, чтобы временно забить окна, укрыть кровли пленкой, брезентами, а уже сейчас начали выдавать средства из местного бюджета на строительные материалы.

Первым домом, где начали ремонт, был дом Любови. В их доме побило крышу, автомобиль сына, вынесло все окна. Но сделали еще не все, потому что сына дома нет. Он воюет на передовой.

Ну что сын скажет, что? Воюем! Оберегаем нашу страну. Он там воюет, а мы здесь.

Тем временем весеннее наступление оккупантов приближается к кульминации. Какие изменения на карте боевых действий, читай в материале.

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