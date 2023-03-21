Весеннее наступление окупантов приближается к кульминации: карта боевых действий в Украине 21 марта в режиме онлайн

Как говорит гравировка на кольце мудрого царя Соломона — все проходит. Когда-нибудь закончится война, а карта боевых действий пойдет в учебники истории.
Но ни одно высказывание как мудрецов, так и шутов не должно менять одного — жажды свободы и победы в этой жестокой войне.
Какими бы ни были новости с фронта, как они нас не вдохновляют или наоборот огорчают отсутствием движения, спрашивать себя о том, когда все пройдет — не стоит. А лучше продолжать делать все возможное для поддержки ВСУ и победы Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска, вероятно, провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута на фоне растущей дискуссии в России относительно возможного контрнаступления Украины в районе Бахмута.
Эксперты говорят, что заявления украинских военных о темпах и перспективах текущих наступательных операций России могут свидетельствовать о том, что всеобщее весеннее наступление России приближается к кульминации.
Россия направила около 300 тысяч мобилизованных солдат в Украину с целью проведения весеннего наступления. Но если это количество не смогло дать России решающее наступательное преимущество в Украине, очень маловероятно, что привлечение дополнительных сил в будущих волнах мобилизации даст кардинально другой результат в этом году.
Таким образом, у Украины есть хорошие возможности для того, чтобы возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках текущей линии фронта.
Таким образом, у Украины есть хорошие возможности для того, чтобы возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках текущей линии фронта.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 13 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфин, Александровка и Поповка Сумской области.
Также под вражеским огнем оказались Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка и Красное Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва в Луганской области. А также Спорное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.
На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. В городе продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах Богдановки и Ивановского.
Вражеским обстрелам подверглись Миньковка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное.
Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы ряда населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.
Также под вражеским огнем оказались Времовка, Новополь и Новоселка Донецкой области, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Берегово Херсонской области.
Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.
Самые сложные бои продолжаются на Востоке Украины. Враг не оставляет попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Так что ситуация там достаточно напряженная. Читай, почему оккупанты штурмуют Лиман и какая ситуация на этом участке фронта.
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