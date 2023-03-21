Весеннее наступление окупантов приближается к кульминации: карта боевых действий в Украине 21 марта в режиме онлайн

Как говорит гравировка на кольце мудрого царя Соломона — все проходит. Когда-нибудь закончится война, а карта боевых действий пойдет в учебники истории.

Но ни одно высказывание как мудрецов, так и шутов не должно менять одного — жажды свободы и победы в этой жестокой войне.

Какими бы ни были новости с фронта, как они нас не вдохновляют или наоборот огорчают отсутствием движения, спрашивать себя о том, когда все пройдет — не стоит. А лучше продолжать делать все возможное для поддержки ВСУ и победы Украины.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска, вероятно, провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута на фоне растущей дискуссии в России относительно возможного контрнаступления Украины в районе Бахмута.

Эксперты говорят, что заявления украинских военных о темпах и перспективах текущих наступательных операций России могут свидетельствовать о том, что всеобщее весеннее наступление России приближается к кульминации.

Россия направила около 300 тысяч мобилизованных солдат в Украину с целью проведения весеннего наступления. Но если это количество не смогло дать России решающее наступательное преимущество в Украине, очень маловероятно, что привлечение дополнительных сил в будущих волнах мобилизации даст кардинально другой результат в этом году.

Таким образом, у Украины есть хорошие возможности для того, чтобы возобновить инициативу и начать контрнаступление на критических участках текущей линии фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 21 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 13 авиационных и четыре ракетных удара, а также совершил семь обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Высоким остается уровень ракетной угрозы на всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Середина-Буда, Сопич, Стариковое, Атинское, Константиновка, Кондратовка, Волфин, Александровка и Поповка Сумской области.

Также под вражеским огнем оказались Каменская Слобода и Хреновка Черниговской области, Глубокое, Мороховец, Волчанск, Землянки, Красное Первое, Двухлетняя, Западное, Каменка и Красное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях в очередной раз артиллерийским обстрелам подверглись, в частности, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области, Невское, Песчаное, Белогоровка и Диброва в Луганской области. А также Спорное, Торское и Новоселовка Донецкой области. Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского.

На Бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут. В городе продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время наши защитники отразили атаки противника в районах Богдановки и Ивановского.

Вражеским обстрелам подверглись Миньковка, Васюковка, Зализнянское, Бахмут, Григоровка, Ивановское, Александро-Шультино, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное.

Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Ласточкино, Красногоровка, Острое, Георгиевка, Марьинка, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. Обстрелам подверглись районы ряда населенных пунктов. Среди них Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское Запорожской области.

Также под вражеским огнем оказались Времовка, Новополь и Новоселка Донецкой области, а также Дудчаны, Змиевка, Казацкое, Ивановка, Антоновка, Зеленовка, Благовещенское, Днепровское, Белозерка и Берегово Херсонской области.

Авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Самые сложные бои продолжаются на Востоке Украины. Враг не оставляет попыток выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Так что ситуация там достаточно напряженная. Читай, почему оккупанты штурмуют Лиман и какая ситуация на этом участке фронта.

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