Україна

Весняний наступ окупантів наближається до кульмінації: карта бойових дій в Україні 21 березня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 21 Березня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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