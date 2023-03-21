Весняний наступ окупантів наближається до кульмінації: карта бойових дій в Україні 21 березня в режимі онлайн

Як говорить гравіювання на каблучці мудрого царя Соломона — усе минає. Колись закінчиться війна, а карта бойових дій піде в підручники історії.

Та жодне висловлювання як мудреців, так і блазнів не має змінювати одного — жаги до волі та перемоги у цій жорстокій війні.

Тож якими б не були новини з фронту, як вони нас не надихають чи навпаки засмучують відсутністю руху, питати себе про те, коли все мине — не варто. А ліпше продовжувати робити все можливе для підтримки ЗСУ та перемоги України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська, ймовірно, провели локалізовану контратаку на південний захід від Бахмута на тлі зростаючої дискусії в Росії щодо можливого контрнаступу України в районі Бахмута.

Експерти говорять, що заяви українських військових про темпи та перспективи поточних наступальних операцій Росії можуть свідчити про те, що загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації.

Росія направила близько 300 тисяч мобілізованих солдатів в Україну з метою проведення саме весняного наступу. Та якщо ця кількість не змогла дати Росії вирішальної наступальної переваги в Україні, дуже малоймовірно, що залучення додаткових сил у майбутніх хвилях мобілізації дасть кардинально інший результат цього року.

Таким чином, Україна має хороші можливості для того, щоб відновити ініціативу та розпочати контрнаступ на критичних ділянках поточної лінії фронту.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 21 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 13 авіаційних та чотири ракетних удари, а також здійснив сім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Високим залишається рівень ракетної загрози по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Середина-Буда, Сопич, Старикове, Атинське, Костянтинівка, Кіндратівка, Волфине, Олександрівка та Попівка Сумської області.

Також під ворожим вогнем опинились Кам’янська Слобода та Хрінівка Чернігівської області, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Землянки, Красне Перше, Дворічна, Западне, Кам’янка та Красне на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вчергове артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області, Невське, Піщане, Білогорівка та Діброва на Луганщині. А також Спірне, Торське та Новоселівка Донецької області. Ворог вів безуспішні наступальні дії у напрямку Новоселівського.

На Бахмутському напрямку окупанти не полишають спроб захопити Бахмут. У місті тривають постійні позиційні бої. Водночас наші захисники відбили атаки противника в районах Богданівки та Іванівського.

Ворожих обстрілів зазнали Міньківка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Олександро-Шультине, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Бердичі, Авдіївка та Сєверне.

Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстрілів зазнали райони низки населених пунктів. Серед них Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області.

Також під ворожим вогнем опинились Времівка, Новопіль і Новосілка Донецької області, а також Дудчани, Зміївка, Козацьке, Іванівка, Антонівка, Зеленівка, Благовіщенське, Дніпровське, Білозерка та Берегове Херсонської області.

Авіація Сил оборони України за добу завдала дев’ять ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника.

Найскладніші бої тривають на Сході України. Ворог не полишає спроб вийти на кордони Донецької та Луганської областей. Тож ситуація там досить напружена. Читай, чому окупанти штурмують Лиман та яка ситуація на цій ділянці фронту.

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