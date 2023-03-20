Херсонщина під вогнем! Російські окупанти обстрілюють Микільське — що відомо

Ворог не здатний ні на що, окрім як убивати мирних українців. Сьогодні, 20 березня, стало відомо про обстріл Микільського Херсонської області. Російські окупанти обстрілюють будинки людей. Що відомо станом на цю мить — читай у нашому матеріалі.

Обстріл Микільського 20 березня — що відомо

У Херсонській ОВА повідомляють про те, що російські окупанти щільним вогнем накривають будинки мирних жителів села Микільське Дар’ївської тергромади. За попередніми даними, є поранені.

Снаряди влучають у будинки людей, нині відомо про щонайменше п’ять пошкоджених будівель.

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“Наразі відомо, що 33-річна місцева мешканка через уламкову травму втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Кількість постраждалих ще встановлюється, — пишуть у Херсонській ОВА.

На місці вже перебувають медики і надають допомогу всім постраждалим.

Російські окупанти звикли воювати з мирним населенням України. Вони чи не щодня обстрілюють житлові будинки, зупинки громадського транспорту, дитячі майданчики. Щоб захистити себе від ворога, прочитай, як врятуватися від удару дрона-камікадзе.

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