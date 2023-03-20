Війна в Україні

Херсонщина під вогнем! Російські окупанти обстрілюють Микільське — що відомо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 20 Березня 2023, 13:30
Обстріл Микільського 20 березня — що відомо
Фото: ДСНС/Facebook

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