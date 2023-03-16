Сьогодні, 16 березня, російські окупанти вчинили черговий цинічний обстріл мирного українського міста. Цього разу двічі вгатили по Костянтинівці, що на Донеччині.

Внаслідок обстрілу поранено шість цивільних, серед них іноземний волонтер.

Пошкодження отримали щонайменше 19 будинків, а також школа та підприємство. Били по місту з Ураганів касетними боєприпасами.

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Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі. Як і будь-яка інша терористична організація, Російська Федерація поплатиться за всі свої злочини! — написав він.

Обстріл Костянтинівки 16 березня — фото

Обстріл Костянтинівки: росіяни вгатили по школі та будинкам, є поранені / 2 Фотографії

Від невпинних обстрілів окупантів страждає і Харків. Читай про наслідки ворожої атаки по місту 15 березня.