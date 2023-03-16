Куди спрямує РФ свої ракети навесні та чи зменшиться періодичність масованих атак — прогноз Повітряних сил ЗСУ

За три місяці зими російській армії так і не вдалося залишити Україну в холоді та без світла. З жовтня ворог регулярно обстрілює енергетичну інфраструктуру України.

І надалі цілі РФ для завдання нових ракетних ударів навряд чи зміняться. Хоча у пріоритеті можуть бути урядові будівлі та об’єкти оборонної сфери.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв’ю 24 каналу.

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— Також цілями для обстрілів можуть бути транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу, — пояснює Ігнат.

Та додає: як бачимо з наслідків 9 березня, ворог і далі намагається атакувати енергетичний сектор України.

Від росіян можна очікувати будь-чого.

Щодо урядових будівель — це стосується не лише Києва. Адже ми пам’ятаємо про обстріли Харківської та Миколаївської ОДА.

Тому нам потрібно бути напоготові й знищувати усе, що летить на нас, а людям — дотримуватися рекомендацій з безпеки, — каже Ігнат.

Під час масованої ракетної атаки, що відбувалася 9 березня, Росія намагалася перевірити, чи отримала уже Україна ЗРК Patriot.

Того дня росіяни випустили по Україні 81 ракету різного базування, з них шість — Кинджали, а також вісім ударних безпілотників Shahed-136/131.

Чи зменшиться періодичність масованих ракетних обстрілів

Якщо порівняти з початком війни, тактика росіян дуже змінилася, а періодичність ракетних ударів по Україні знизиться.

Про це повідомив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону Єдині новини.

Скібіцький пояснив: раніше основними ракетами для обстрілів були Х-101, Х-555 і Калібри.

На сьогодні ворог використовує увесь спектр ракетного озброєння, що має. Така зміна свідчить про те, що великих запасів ракет РФ уже не має.

Воєнна розвідка також фіксує, що виробництво ракет у РФ не покриває їхніх витрат.

Попередній масований обстріл був приблизно 30 ракетами. Таку кількість Росія виготовляє за місяць.

Тобто можна зробити висновок, що ракетні удари будуть, але їхня масованість залежатиме від запасів. Якщо раніше це було щотижня, то зараз раз на місяць, а то й менше, — підсумовує Скібіцький.

Раніше ми розповідали, чому змінюється тактика росіян і чим це небезпечно.

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