Куда направит РФ свои ракеты весной и снизится ли периодичность массированных атак — прогноз Воздушных сил ВСУ

За три месяца зимы российской армии так и не удалось оставить Украину в холоде и без света. С октября враг регулярно обстреливает энергетическую инфраструктуру Украины.

И в дальнейшем цели РФ для нанесения новых ракетных ударов вряд ли изменятся. Хотя в приоритете могут быть правительственные здания и объекты сферы обороны.

Об этом рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью 24 каналу.

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— Также целями для обстрелов могут быть транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу, — объясняет Игнат.

И добавляет: как видим по последствиям (обстрела — ред.) 9 марта, враг и дальше пытается атаковать энергетический сектор Украины.

От россиян можно ожидать чего угодно.

Относительно правительственных зданий — это касается не только Киева. Ведь мы помним об обстрелах Харьковской и Николаевской ОГА.

Поэтому нам нужно быть начеку и уничтожать все, что летит на нас, а людям — придерживаться рекомендаций по безопасности, — говорит Игнат.

Во время массированной ракетной атаки, которая происходила 9 марта, Россия пыталась проверить, получила ли уже Украина ЗРК Patriot.

В тот день россияне выпустили по Украине 81 ракету различного базирования, из них шесть — Кинжалы, а также восемь ударных беспилотников Shahed-136/131.

Снизится ли периодичность массированных ракетных обстрелов

По сравнению с началом войны тактика россиян очень изменилась, а периодичность ракетных ударов по Украине снизится.

Об этом сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона Єдині новини.

Скибицкий пояснил: ранее основными ракетами для обстрелов были Х-101, Х-555 и Калибры.

На сегодня враг использует весь спектр ракетного вооружения, что имеет. Такое изменение свидетельствует, что больших запасов ракет у РФ уже нет. Военная разведка также фиксирует, что производство ракет в РФ не покрывает их расходов.

Предыдущий массированный обстрел был примерно 30 ракетами. Такое количество Россия производит за месяц.

То есть можно сделать вывод, что ракетные удары будут, но их массированность будет зависеть от запасов. Если раньше это было каждую неделю, то сейчас раз в месяц, а то и меньше, — заключает Скибицкий.

Ранее мы рассказывали, почему меняется тактика россиян и чем это опасно.

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