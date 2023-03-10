Расслабляться рано, но пока выдыхаем: Гуменюк о смене тактики обстрелов россиян

Украинцы уже успели оправиться от вчерашней ракетной атаки, которую РФ коварно начала ночью. Наши электрики, специалисты водоснабжения и тепловики блестяще восстановили все повреждения, нанесшие вражеские ракеты по нашей инфраструктуре. Но жизнь мирных погибших, к сожалению, вернуть уже никто не сможет.

Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала в разговорной студии Яны Брензей о ситуации в море и изменении тактики ракетных атак россиян.

По ее словам, россияне пока ведут себя достаточно предсказуемо: после ракетной атаки ракетные носители вернулись в свои пункты базирования. Также Гуменюк отметила, что они отстрелялись почти полностью.

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— На момент атаки у них было 24 Калибра, 20 из которых они выпустили по мирным городам Украины. По всей вероятности, в пунктах базирования снова будут собирать снаряды, — объяснила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Напомню, что нахождение российских кораблей в пунктах базирования не уменьшает опасность во время воздушных тревог, так что все украинцы должны проходить в бомбоубежища при сигнале воздушной тревоги! — подчеркнула Гуменюк.

Ведь неоднократно российские корабли заходили на пункты базирования, а уже через три часа находились в море и готовили очередной обстрел.

— Расслабляться рано, но осознаем эту ситуацию и немного выдыхаем, — подытожила Гуменюк.

Смена тактики обстрелов

Гуменюк говорит, что из-за смены тактики обстрелов ВСУ постоянно нарабатывает новые техники сбивания. Также военные анализируют характер обстрелов: последние, например, были растянуты по времени.

— На этот раз россияне сначала запустили волну Shahed, потом ракеты, а напоследок еще одну волну разведывательных БПЛА и снова ракеты.

Это свидетельствует, что россияне просто в отчаянии. Они ищут хоть малейшую причину, чем обрадовать своего диктатора.

Также Гуменюк отмечала, что за несколько дней до обстрела ВСУ уничтожили диверсионные группы морского флота РФ, пытавшиеся с помощью моторных лоток добраться до херсонских островов, которые сейчас считается так называемой серой зоной.

Детальнее о продвижении украинских войск и военных преступлениях россиян можно узнать с актуальной карты боевых действий в Украине.

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