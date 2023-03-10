Российская тактика террора и запуск 84 ракет: карта боевых действий в Украине 10 марта в режиме онлайн

Вчера россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры и гражданским домам.
В общей сложности захватчики выпустили 84 ракеты. Но все равно таким образом враг не сможет запугать украинцев и отговорить от дальнейшей борьбы. Но это еще одно напоминание о том, что война продолжается, поэтому следует заботиться о своей безопасности.
Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают вести наземные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.
Захватчики также ведут наступательные действия в районе Бахмута, но даже в случае полного захвата города это не позволит россиянам прорываться дальше. Оккупанты также наступают на подступах к Донецку.
Между тем, российские источники утверждают, что украинские войска уже несколько дней подряд высаживаются на островах дельты Днепра.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения. К сожалению, есть попадания, в результате чего погибли мирные люди.
Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Не имея значительных успехов на поле боя, враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, — отмечают в Генштабе.
Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Не имея значительных успехов на поле боя, враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, — отмечают в Генштабе.
Всего за прошедшие сутки россияне запустили 84 ракеты разного базирования. Из них 34 ракеты были уничтожены украинскими защитниками, еще восемь не достигли своих целей.
Также враг нанес 12 авиационных ударов, в том числе использовал восемь БпЛА типа Шахед-136. Половину из них удалось сбить.
Россияне все еще пытаются оцепить Бахмут и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
Ситуация на фронте по направлениям:
В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области россияне активизировали мародерство. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество и бытовую технику целыми грузовыми автомобилями.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:
Недавно Министерство внутренних дел приступило к формированию штурмовых бригад под названием Гвардия наступления. Читай, при каких условиях можно пойти добровольцем.
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