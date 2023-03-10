Российская тактика террора и запуск 84 ракет: карта боевых действий в Украине 10 марта в режиме онлайн

Вчера россияне в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по украинским объектам критической инфраструктуры и гражданским домам.

В общей сложности захватчики выпустили 84 ракеты. Но все равно таким образом враг не сможет запугать украинцев и отговорить от дальнейшей борьбы. Но это еще одно напоминание о том, что война продолжается, поэтому следует заботиться о своей безопасности.

Прислушивайся к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают вести наземные атаки на рубеже Купянск-Сватово-Кременная.

Захватчики также ведут наступательные действия в районе Бахмута, но даже в случае полного захвата города это не позволит россиянам прорываться дальше. Оккупанты также наступают на подступах к Донецку.

Между тем, российские источники утверждают, что украинские войска уже несколько дней подряд высаживаются на островах дельты Днепра.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 10 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли очередной массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины и домам гражданского населения. К сожалению, есть попадания, в результате чего погибли мирные люди.

Российский агрессор не отказывается от своих намерений по оккупации Украины. Не имея значительных успехов на поле боя, враг продолжает применять тактику террора, тем самым грубо нарушая нормы Международного гуманитарного права, — отмечают в Генштабе.

Всего за прошедшие сутки россияне запустили 84 ракеты разного базирования. Из них 34 ракеты были уничтожены украинскими защитниками, еще восемь не достигли своих целей.

Также враг нанес 12 авиационных ударов, в том числе использовал восемь БпЛА типа Шахед-136. Половину из них удалось сбить.

Россияне все еще пытаются оцепить Бахмут и выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Оккупанты сосредотачиваются на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Россияне обстреляли из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Елине Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Россияне обстреляли из минометов и артиллерии районы населённых пунктов Елине Черниговской области; Атинское Сумской области; Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Волчанск и Бологовка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Обстрелял из артиллерии населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области.

и направлениях противник пытается прорвать оборону наших войск. Обстрелял из артиллерии населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Западное, Кисловка и Берестово Харьковской области; Невское и Краснопоповка в Луганской области, а также Раздоловка Донецкой области. На Бахмутском направлении враг штурмует Бахмут. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

направлении враг штурмует Бахмут. Украинские защитники отразили многочисленные атаки в районах Бахмута и Ивановского. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Дубово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Курдюмовка и Майорск Донецкой области. На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне проводили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области.

и направлениях россияне проводили безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка, Победа и Угледар Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Водяное, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Победа, Угледар, Пречистовка и Нескучное Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне ведут оборонные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новоселка и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, а также Михайловка Херсонской области и Херсон.

Читать по теме Тревога более пяти часов и взрывы в разных городах! Что известно о ракетной атаке 9 марта Рассказываем о последствиях ракетной атаки 9 марта.

В отдельных населенных пунктах временно захваченной Херсонской области россияне активизировали мародерство. Оккупанты вывозят из Голой Пристани и Новой Збурьевки награбленное имущество и бытовую технику целыми грузовыми автомобилями.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Наши подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили:

пункт управления;

шесть районов сосредоточения личного состава противника;

два логистических центра;

три склада боеприпасов;

станцию РЭБ;

зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

Недавно Министерство внутренних дел приступило к формированию штурмовых бригад под названием Гвардия наступления. Читай, при каких условиях можно пойти добровольцем.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!