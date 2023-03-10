Російська тактика терору та запуск 84 ракет: карта бойових дій в Україні 10 березня в режимі онлайн

Учора росіяни вчергове завдали масованого ракетного удару по українських об’єктах критичної інфраструктури та цивільних будинках.

Загалом загарбники випустили 84 ракети. Та все одно таким чином ворог не зможе залякати українців та відмовити від подальшої боротьби. Але це ще одне нагадування про те, що війна триває, тож варто дбати про свою безпеку.

Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 10 березня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують вести наземні атаки на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Загарбники також ведуть наступальні дії в районі Бахмута, але навіть у разі повного захоплення міста це не дасть росіянам змоги прориватись далі. Окупанти також наступають на підступах до Донецька.

Тим часом російські джерела стверджують, що українські війська вже кілька днів поспіль висаджуються на островах дельти Дніпра.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 10 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. На жаль, є влучання, внаслідок чого загинули мирні люди.

Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права, — зазначають у Генштабі.

Загалом протягом минулої доби росіяни запустили 84 ракети різного базування. З них 34 ракети було знищено українськими захисниками, ще вісім не досягли своїх цілей.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема використав вісім БпЛА типу Шахед-136. Половину з них вдалось збити.

Росіяни все ще намагаються оточити Бахмут та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджуються на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Росіяни обстріляли з мінометів та артилерії райони населених пунктів Єліне Чернігівської області; Атинське Сумської області; Козача Лопань, Стрілеча, Красне, Вовчанськ та Бологівка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Обстріляв з артилерії населені пункти Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області.

та напрямках противник намагається прорвати оборону наших військ. Обстріляв з артилерії населені пункти Дворічна, Гряниківка, Западне, Кислівка і Берестове Харківської області; Невське і Червонопопівка на Луганщині, а також Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку ворог штурмує Бахмут. Українські захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

напрямку ворог штурмує Бахмут. Українські захисники відбили численні атаки в районах Бахмута та Іванівського. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни проводили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області.

та напрямках росіяни проводили безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Мар’їнка, Побєда та Вугледар Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Побєда, Вугледар, Пречистівка та Нескучне Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області, а також Михайлівка Херсонської області та місто Херсон.

В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області росіяни активізували мародерство. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно та побутову техніку цілими вантажними автомобілями.

Українська авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:

пункт управління;

шість районів зосередження особового складу противника;

два логістичних центри;

три склади боєприпасів;

станцію РЕБ;

зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

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