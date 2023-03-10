Російська тактика терору та запуск 84 ракет: карта бойових дій в Україні 10 березня в режимі онлайн

Учора росіяни вчергове завдали масованого ракетного удару по українських об’єктах критичної інфраструктури та цивільних будинках.
Загалом загарбники випустили 84 ракети. Та все одно таким чином ворог не зможе залякати українців та відмовити від подальшої боротьби. Але це ще одне нагадування про те, що війна триває, тож варто дбати про свою безпеку.
Дослухайся до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують вести наземні атаки на рубежі Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Загарбники також ведуть наступальні дії в районі Бахмута, але навіть у разі повного захоплення міста це не дасть росіянам змоги прориватись далі. Окупанти також наступають на підступах до Донецька.
Тим часом російські джерела стверджують, що українські війська вже кілька днів поспіль висаджуються на островах дельти Дніпра.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали чергового масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України та будинках цивільного населення. На жаль, є влучання, внаслідок чого загинули мирні люди.
Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права, — зазначають у Генштабі.
Російський агресор не відмовляється від своїх намірів щодо окупації України. Не маючи значних успіхів на полі бою, ворог продовжує застосовувати тактику терору, тим самим грубо порушує норми Міжнародного гуманітарного права, — зазначають у Генштабі.
Загалом протягом минулої доби росіяни запустили 84 ракети різного базування. З них 34 ракети було знищено українськими захисниками, ще вісім не досягли своїх цілей.
Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема використав вісім БпЛА типу Шахед-136. Половину з них вдалось збити.
Росіяни все ще намагаються оточити Бахмут та вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Окупанти зосереджуються на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Ситуація на фронті за напрямками:
В окремих населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області росіяни активізували мародерство. Окупанти вивозять із Голої Пристані та Нової Збур’ївки награбоване майно та побутову техніку цілими вантажними автомобілями.
Українська авіація за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Наші підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили:
Нещодавно Міністерство внутрішніх справ розпочало формувати штурмові бригади під назвою Гвардія наступу. Читай, за яких умов можна піти добровольцем.
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