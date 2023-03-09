Війна в Україні

Тривога понад п’ять годин та вибухи у різних містах! Що відомо про ракетну атаку 9 березня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 09 Березня 2023, 07:35
Ракетна атака на Україну 9 березня
Фото: Unsplash

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