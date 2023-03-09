Тривога понад п’ять годин та вибухи у різних містах! Що відомо про ракетну атаку 9 березня

Росія не перестає тероризувати Україну. Ворог продовжує застосовувати тактику масованих ракетних ударів. Повітряна тривога в Україні триває вже понад п’ять годин.

У ніч на проти 9 березня росіяни завдали ракетних ударів по низці областей України. Вибухи пролунали у Києві, Київські області, Харківщині, Одещині, Вінниччині, Івано-Франківщині, Житомирщині, Хмельниччині, Сумщині, Тернопільщині, Львівщині, Кіровоградщині, Рівненщині, у Дніпрі, Миколаєві та Запоріжжі.

Очільники обласних військових адміністрацій також повідомляли про роботу ППО. Ми розповімо, що відомо про вибухи в Україні 9 березня.

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Вибухи у Києві 9 березня

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про вибух у Голосіївському районі о 06:27. Пізніше у Києві знову чули вибухи. За словами Кличко, постраждав Святошинський район, горять автівки в одному із дворів житлових будинків. Госпіталізували двох постраждалих, по допомогу звернулося троє людей.

Крім цього, у Києві енергетики застосували технологічні екстрені відключення енергопостачання в столиці. Зараз без світла приблизно 15% споживачів.

Вибухи у Харкові 9 березня

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що російські військові завдали близько 15 ударів по Харківщині. Під прицілом окупантів — об‘єкти критичної інфраструктури. За попередніми даними, є влучання у приватний житловий будинок в області.

Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється, додав Синєгубов. У деяких районах Харкова є проблеми зі світлом, уточнив мер Ігор Терехов.

Вибухи в Одесі 9 березня

Про влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області повідомив голова ОВА Максим Марченко. Також пошкоджені й житлові будинки. На щастя, постраждалих немає, але почалися обмеження електропостачання. Результатами роботи підрозділів протиповітряної оборони є збиття ракет.

Де зараз аварійні відключення світла

Аварійні відключення застосували у, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях, повідомляє ДТЕК.

Росія продовжує обстрілювати прифронтові території. Раніше ми розповідали про постійні обстріли Нікополя.

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