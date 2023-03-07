Тут знищені цілі вулиці! Як у випалене війною село Мирне повертається життя

Село Мирне на Миколаївщині після майже дев’яти місяців ворожого вогню практично розбите.

Стріляли танки, Гради, касетні бомби, фосфор. Багато фосфору тут сипали, — розповідає житель села Мирне Олег Оперенко.

Росіяни накривали село Градами, фосфорними боєприпасами. Тут спалені цілі вулиці, зруйнована школа. З 700 місцевих нині в селі лише 50 людей. Та навіть без води й газу селяни повертаються і беруться за відновлення не лише будинків, а й понівеченої техніки.

Нам привозять волонтери гуманітарну допомогу. Зараз вже поставили буржуйку, вікна забиті, у нас світло є на нашій вулиці, — розповідає жителька Мирного Віра Савчук.

Фермери чекають на розмінування, бо вже готові виходити в поля.

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