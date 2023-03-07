Тут уничтожены целые улицы! Как в выжженное войной село Мирное возвращается жизнь

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Луиза Еремина 07 марта 2023, 23:00

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0:03:01
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Война против гражданских: Россия продолжает почти ежедневные обстрелы Никополя
0:06:20
Росія готується до нового ракетного удару: Наталія Гуменюк про ситуацію у Чорному морі
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