Тут уничтожены целые улицы! Как в выжженное войной село Мирное возвращается жизнь

Село Мирное в Николаевской области после почти девяти месяцев вражеского огня практически разбито.

Стреляли танки, Грады, кассетные бомбы, фосфор. Много фосфора здесь сыпали, — рассказывает житель села Мирное Олег Оперенко.

Россияне накрывали Градами, фосфорными боеприпасами. Здесь сожжены целые улицы, разрушена школа. Из 700 местных жителей сейчас в селе только 50 человек. И даже без воды и газа люди возвращаются и берутся за восстановление не только домов, но и изувеченной техники.

Нам привозят волонтеры гуманитарную помощь. Сейчас уже поставили буржуйку, окна заколочены, у нас свет есть на нашей улице, — рассказывает жительница Мирного Вера Савчук.

Фермеры ждут разминирования, потому что готовы выходить в поля.

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