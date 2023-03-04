Каждый день отбивают по несколько вражеских штурмов — бойцы 30-й бригады о ситуации под Бахмутом

Они встретили полномасштабную войну в Донецкой области. Несколько месяцев там отражали вражеские атаки, а затем их направили освобождать Харьковскую область.

Их артиллерия уничтожала логистику оккупантов и дала возможность нашим штурмовым группам прорвать оборону. А осенью их снова направили на Донбасс и в этот раз — под Бахмут, в самый ад фронта.

Это все о бойцах 30-й бригады. Они делятся, что на этом участке действительно ад. Враг имеет преимущество и в живой силе, и в вооружении, но украинские защитники прилагают титанические усилия, чтобы удержать город.

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Почти каждый день могли быть два-три штурма со стороны российской армии. Они также отправляли группы по 15-20 человек.

У них не получалось. Через час могла пойти еще одна группа и так почти каждый день, — рассказывает командир отделения Роман.

Параллельно вражескую пехоту поддерживает и артиллерия. Но интенсивность огня намного уменьшилась, чем это было в начале полномасштабного вторжения.

В некоторых окрестностях Бахмута уже идут уличные бои. Ребята говорят, кое-где перестрелки между врагом завязываются в 10-15 метрах.

Россияне пытаются просто вытеснить наши силы из города. Но бойцы тридцатки убеждают, что за год полномасштабного вторжения они получили немалый боевой опыт.

К тому же, украинцы защищают собственную землю, а не ведут захватническую войну. Несокрушимая вера в победу, мотивация и желание защитить своих родных помогают бойцам держаться на передовой.

Бойцы 24-й бригады имени короля Даниила сами недавно вернулись из этого очень горячего направления. Поэтому они понимают, насколько важна поддержка с флангов. Смотри, как пехотинцы прикрывают защитников Бахмута.

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