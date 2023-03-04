Сбитый российский штурмовик и новые атаки на Бахмут: карта боевых действий в Украине 4 марта в режиме онлайн

Жизнь, созданная для удивлений, выжигает на нашей земле следы в память о карте боевых действий. На ней мы каждый день стараемся рассмотреть непрерывные сражения.

Жизнь выжигает на человеческих телах воспоминания о событиях, о которых больше всего хотелось бы забыть. Но не стоит этого делать, чтобы не повторить прежние ошибки.

Жизнь оставляет глубокие раны, которые, кажется, не способна исцелить ни одна минута. Однако, несмотря на все эти ранения, украинцы продолжают бороться и с каждым днем приближаться к победе.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, вдоль западных окраин города Донецка и на западе Донецкой области.

Также эксперты отметили, что, похоже, российские войска временно сократили усилия по окружению Бахмута как с юго-запада, так и с северо-востока.

Но оккупанты, возможно, сосредотачиваются на северо-восточном наступлении и давлении на украинские силы, чтобы они вышли из города.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 4 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток противник нанес 30 авиационных и шесть ракетных ударов. Совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре. Угроза нанесения РФ ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах.

За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка Черниговской области, Собки, Бачевск, Уланово, Стариковое, Атинское, Павловка, Рясное Сумской области и районов около десяти населенных пунктов Харьковской области. Среди них Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел.

Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области, Макеевка, Кременная, Диброва и Белогоровка Луганской области и Северск и Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка и Бахмут Донецкой области.

Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа.

Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов.

В частности, это Времовка, Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области, Гуляйполе, Зализничное и Каменское Запорожской области, Берислав, Казацкое, Белозерка и Днепровское Херсонской области и город Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БПЛА типа ZALA.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, три района сосредоточения противника, состав боеприпасов, два состава ГСМ, а также станцию РЭБ врага.

Нашу победу приближает каждый и каждая. Весомый вклад и волонтеров, которые за считанные дни закрывают масштабные сборы для нашей армии. Читай о новом успешном сборе Сергея Притулы.

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