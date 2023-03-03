Нашу победу приближает каждый и каждая. Весомый вклад и волонтеров, которые за считанные дни закрывают масштабные сборы для нашей армии. О том, как собирает донаты Сергей Притула, не знает только ленивый.

Только недавно фонд Сергея Притулы закупил более 100 гусеничных броневиков. Четверть из них уже прибыла в Украину.

Это будет еще одна история украинского волонтерского движения, о которой можно сказать “впервые”. И это сделали украинцы!

ВСУ впервые получают столь большую партию бронетехники благодаря донатам тысяч украинцев, украинского бизнеса, детей и неравнодушных людей из-за границы.

Сейчас также смотрят

Непобедимы, когда едины! — убежден Сергей.

Среди броневиков для украинских военных, в частности, Samaritan, Stormer, Sultan и другие. В Украину они попадают в несколько очередей.

Помогали искать технику волонтеры из Великобритании.

— Вся партия уже оплачена и уезжает в Украину. Броневики подготовлены к установке связи и вооружения, поэтому мы сразу передаем их ВСУ, — говорит директор фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр.

Подобная техника очень нужна на фронте, особенно в условиях бездорожья и сильных осадков. Ее можно использовать при наступательных операциях.

— Каждая единица таких БТР — это помощь украинской армии, защита нашего личного состава и улучшение результативности, — говорит заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Игорь Палагнюк.

Рекордный 101 броневик для ВСУ и впервые — благодаря донатам. Читай о новом успешном сборе Сергея Притулы / 4 Фотографии

Большой сбор на эти бронетранспортеры Фонд Притулы объявил в ноябре. Тогда за полтора суток удалось собрать более 230 млн грн.

Гусеничные броневики уже находятся на вооружении ВСУ. Их применяли наши военные во время контрнаступления в Харьковской области.

Читай также интервью Сергея Притулы о разлуке с семьей во время войны, феномене доверия к Притуле и о том, откуда берется хейт к его деятельности.