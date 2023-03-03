Нашу перемогу наближає кожен і кожна. Вагомий внесок і волонтерів, які за лічені дні закривають масштабні збори для нашого війська. Про те, як збирає донати Сергій Притула, не знає тільки лінивий.

Лише нещодавно фонд Сергія Притули закупив понад 100 гусеничних броньовиків. Чверть із них уже прибула в Україну.

Це буде ще одна історія українського волонтерського руху, про яку можна сказати “вперше”. І це зробили українці!

ЗСУ вперше отримують таку велику партію бронетехніки завдяки донатам тисяч українців, українських бізнесів, дітей і небайдужих людей з-за кордону.

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Непереможні, коли об’єднані! — переконаний Сергій.

Серед броньовиків для українських військових, зокрема, Samaritan, Stormer, Sultan та інші. В Україну вони потрапляють кількома чергами.

Допомагали шукати техніку волонтери з Великої Британії.

— Уся партія вже оплачена і їде до України. Броньовики підготовлені до установки зв’язку та озброєння, тож ми одразу передаємо їх ЗСУ, — каже директорка фонду Сергія Притули Анна Гвоздяр.

Подібна техніка дуже потрібна на фронті, особливо в умовах бездоріжжя та опадів. Її можна використовувати під час наступальних операцій.

Кожна одиниця таких БТР — це допомога українському війську, захист нашого особового складу та покращення результативності, — каже заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Ігор Палагнюк.

Рекордний 101 броньовик для ЗСУ і вперше — завдяки донатам. Читай про новий успішний збір Сергія Притули / 4 Фотографії

Великий збір на ці бронетранспортери Фонд Притули оголосив у листопаді. Тоді за півтори доби вдалося зібрати більш як 230 млн грн.

Гусеничні броньовики вже є на озброєнні ЗСУ. Їх застосовували наші військові під час контрнаступу на Харківщині.

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