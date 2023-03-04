Збитий російський штурмовик та нові атаки на Бахмут: карта бойових дій в Україні 4 березня в режимі онлайн

Життя, що створене для здивувань, випалює на нашій землі сліди на спогад про карту бойових дій. На ній ми щодня намагаємось роздивитись безупинні битви.

Життя випалює на людських тілах спогади про події, про які найбільше хотілося б забути. Але не варто цього робити, аби не повторити колишніх помилок.

Життя залишає глибокі рани, які, здається, несила зцілити жодній хвилині. Однак попри усі ці поранення, українці продовжують боротися та з кожним день наближатись до перемоги України.

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Карта бойових дій в Україні станом на 4 березня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжували наступальні дії в районі Бахмута, вздовж західних околиць міста Донецька та на заході Донецької області.

Також експерти відмітили, що, схоже, російські війська тимчасово зменшили зусилля з оточення Бахмута як з південного заходу, так і з північного сходу.

Натомість окупанти, можливо, зосереджуються на північно-східному наступі та тиску на українські сили, щоб вони вийшли з міста.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 4 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби противник завдав 30 авіаційних та шість ракетних ударів. Здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі. Загроза завдання РФ ракетних ударів залишається високою по всій території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах.

Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Медведівка Чернігівської області, Собки, Бачівськ, Уланове, Старикове, Атинське, Павлівка, Рясне Сумської області та районів близько десяти населених пунктів Харківської області. Серед них Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки, Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжував вести наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області, успіху не мав.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області, Макіївка, Кремінна, Діброва і Білогорівка Луганської області та Сіверськ і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка та Бахмут Донецької області.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, що поряд з районом ведення бойових дій, зокрема, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Майорськ та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Мар’їнка та Побєда.

Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 20 населених пунктів. Серед них Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів.

Зокрема це Времівка, Новосілка, Зелене Поле Донецької області, Гуляйполе, Залізничне і Кам’янське Запорізької області, Берислав, Козацьке, Білозерка і Дніпровське Херсонської області та місто Херсон, а також місто Очаків на Миколаївщині. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Авіація Сил оборони України за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БПЛА типу ZALA.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, три райони зосередження противника, склад боєприпасів, два склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога.

Нашу перемогу наближає кожен і кожна. Вагомий внесок і волонтерів, які за лічені дні закривають масштабні збори для нашого війська. Читай про новий успішний збір Сергія Притули.

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