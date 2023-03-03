Фортеця Бахмут: яким було місто до російського вторгнення та що відомо про ситуацію зараз

Там, де ступає чобіт російського солдата — ніколи не настає нічого хорошого. Як ніхто про це знають громадяни України. Нині ж найзапеклішою точкою на карті бойових дій нашої країни залишається Бахмут — колись квітуче місто із 70 тисячами цивільного населення, яке з 2014 року було прифронтовою лінією з окупантами.

Зараз від колишнього життя Бахмута не залишилося нічого. Раніше це було велике індустріальне місто на Донеччині, центр сольової промисловості. А зараз воно завалене трупами російських солдатів, всіяне розбитою цеглою колись житлових будинків та майже без місцевих жителів.

Яким було місто Бахмут до 24 лютого 2022 року — читай у матеріалі.

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Бахмут, Артемівськ, Бахмут

Вперше про сторожу Бахмутську згадується у 1571 році. І хоч історики піддають критиці факт того, що місто було сторожею Московського царства, та історія заснування міста є цікавою та навіть дещо романтичною.

Достеменно відомо, що протягом усієї своєї історії Бахмут був осередком українства на Донеччині. Приблизно за 1680 – 1700 років місто офіційно заснували українські слобідські козаки.

З 1715 року місто стало осередком солеваріння. Більшу частину населення там займали етнічні українці.

З приходом до України радянської влади у Донецькій області почали давати ще більший акцент на промисловість. А уже з 1924 року Президія ЦВК СРСР перейменувала Бахмут в Артемівськ. Відтоді переслідувань та звинувачень в українському націоналізмі зазнає вся українська інтелігенція та повстанці Донецької області.

За час радянського тоталітарного режиму Бахмут постраждав від Голодомору, Другої світової війни.

За кілька тижнів до проголошення української незалежності у 1991 році місто провело референдум про повернення йому історичної назви. Та тоді цю ініціативу підтримало лише 25% місцевих.

Від проголошення незалежності України місто розвивалося повільними темпами, проте продовжувала діяльність соледобувна промисловість.

Фортеця Бахмут: яким було місто до російського вторгнення та що відомо про ситуацію зараз / 5 Фотографій

У 2014 році тодішній Артемівськ згадав, що таке війна. Від початку квітня російські окупанти п’ять разів намагалися прорвати оборону міста. Останній із них був вдалий. Та уже 6 липня українська армія звільнила Артемівськ від загарбників.

У лютому 2016 року місту повернули його історичну назву Бахмут.

Бахмут до 24 лютого 2022 року

Після 2014 року та до початку повномасштабного вторгнення росіян Бахмут залишався прифронтовим, але все ж мирним та тихим містом.

Щороку 6 липня там святкували річницю звільнення від російської окупації. Відчутна більшість мешканців міста ніколи не була проросійською, а особливо — після пережитого у 2014 році.

Місто почало активно розвиватися: промисловість вивела й суспільне життя місцевих на новий рівень. Відомою стала Алея троянд — через неї Бахмут також називали містом тисячі троянд.

Зрозуміти, яким було місто до вторгнення росіян можна зараз лише на фото мешканців.

Ситуація в Бахмуті зараз

Нині Бахмут — кістка у горлі російських окупантів. На напрямку там працюють учасники ПВК Вагнер та кілька бригад російських регулярних військ.

Окупанти просунулися в межах Бахмута та продовжили наземні атаки навколо міста, а також у районі Авдіївки та Донецька.

Учора керівник підрозділу аеророзвідки Птахи Мадяра на псевдо Мадяр заявив, що він отримав наказ виводити своїх військових з Бахмута.

Також під час прямого ефіру телемарафону Єдині новини 2 березня Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що ситуація у Бахмуті залишається вкрай складною. Він також заявив, що співвідношення втрат України та Росії — один до семи відповідно.

— Ми сьогодні на засіданні Ставки дивилися на втрати Російської Федерації та безпосередньо того, що стосується Бахмута. Так, там складно і важко, але майте на увазі, що наші хлопці й дівчата кожного дня їх там сотнями відправляють туди, куди вони мають відправлятися, з урахуванням того, що вони сюди вдерлися нас вбивати.

Зараз ми їх вбиваємо. І ось цей скажімо так перерахунок — один до семи на нашу користь, — пояснив Данілов.

Детально про події та актуальну ситуацію на фронті можеш дізнатися з нашої карти бойових дій на 3 березня.

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Головне фото: Getty Images