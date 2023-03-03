Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій має досить напружений вигляд. Щодня українські оборонці відбивають атаки росіян, які не шкодують своїх сил для отримання мінімальних здобутків.

Пропонуємо тобі ознайомитись з картою бойових дій в Україні та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 3 березня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська зміцнюють позиції на міжнародному кордоні в Бєлгородській області.

Окупанти просунулися в межах Бахмута та продовжили наземні атаки навколо міста, а також у районі Авдіївки та Донецька.

Також загарбники продовжують вести наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Водночас окупанти обороняються на півдні України.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 3 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:

24 авіаційних удари по позиціях наших військ;

три ракетних удари по містах Часів Яр Донецької області та Запоріжжя . Пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення;

Донецької області та . Пошкоджено житлові будинки та є жертви серед цивільного населення; понад 55 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільній інфраструктурі населеного пункту Уланове Сумської області.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог обстріляв населені пункти Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області; райони 15 населених пунктів Харківської області, зокрема Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча.

та напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ворог обстріляв населені пункти Рижівка, Хотінь, Стецьківка і Славгород Сумської області; райони 15 населених пунктів Харківської області, зокрема Красне, Глибоке, Веселе, Вовчанськ, Огірцеве та Стрілеча. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області, а також Спірного на Донеччині. Здійснили артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів.

та напрямках росіяни вели безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки і Кремінної Луганської області, а також Спірного на Донеччині. Здійснили артилерійські обстріли районів 17 населених пунктів. На Бахмутському напрямку окупанти продовжують наступ. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Курдюмівка, Диліївка, Майорськ та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках росіяни атакують позиції наших військ. Вели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар.

та напрямках росіяни атакують позиції наших військ. Вели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне та Мар’їнка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 15 населених пунктів, зокрема Веселе, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів, зокрема постраждали Новосілка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Чорнобаївка, Антонівка та Херсон.

У багатьох школах на тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти ввели обов’язкові так звані “кадетські класи”, починаючи з першого класу.

Окупанти змушують дітей носити уніформу та ходити на додаткові заняття з “патріотичного” виховання. На роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років.

Для легалізації їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів РФ.

Також росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.

Представники ФСБ проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірки телефонів у населених пунктах Піщанівка та Пойма Херсонської області. Особливу увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.

Водночас росіяни постійно зазнають втрат. Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один склад боєприпасів противника.

Росіяни вчергове продемонстрували, що воюють проти мирного населення. Учора лунали вибухи в селі Козацьке Херсонської області.

Окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги. Читай, що про це відомо.

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