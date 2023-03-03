Наступ росіян на Бахмут та обстріл мирних міст: карта бойових дій в Україні 3 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій має досить напружений вигляд. Щодня українські оборонці відбивають атаки росіян, які не шкодують своїх сил для отримання мінімальних здобутків.
Пропонуємо тобі ознайомитись з картою бойових дій в Україні та дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська зміцнюють позиції на міжнародному кордоні в Бєлгородській області.
Окупанти просунулися в межах Бахмута та продовжили наземні атаки навколо міста, а також у районі Авдіївки та Донецька.
Також загарбники продовжують вести наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна. Водночас окупанти обороняються на півдні України.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
У багатьох школах на тимчасово окупованій території Херсонської області окупанти ввели обов’язкові так звані “кадетські класи”, починаючи з першого класу.
Окупанти змушують дітей носити уніформу та ходити на додаткові заняття з “патріотичного” виховання. На роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти, яким переважно понад 50 років.
Для легалізації їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних ВУЗів РФ.
Також росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.
Також росіяни посилили фільтраційні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей.
Представники ФСБ проводять масові обшуки житлових приміщень та перевірки телефонів у населених пунктах Піщанівка та Пойма Херсонської області. Особливу увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на неокуповану частину України.
Водночас росіяни постійно зазнають втрат. Українська авіація за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один склад боєприпасів противника.
Росіяни вчергове продемонстрували, що воюють проти мирного населення. Учора лунали вибухи в селі Козацьке Херсонської області.
Окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги. Читай, що про це відомо.
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