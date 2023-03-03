Наступление россиян на Бахмут и обстрел мирных городов: карта боевых действий в Украине 3 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий выглядит довольно напряженно. Каждый день украинские защитники отбивают атаки россиян, которые не жалеют своих сил для получения минимальных достижений.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска укрепляют позиции на международной границе в Белгородской области.
Оккупанты продвинулись в пределах Бахмута и продолжили наземные атаки вокруг города, а также в районе Авдеевки и Донецка.
Также захватчики продолжают вести наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная. В то же время оккупанты обороняются на юге Украины.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:
Ситуация на фронте по направлениям:
Во многих школах на временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые “кадетские классы”, начиная с первого класса.
Оккупанты заставляют детей носить униформу и ходить на дополнительные занятия по “патриотическому” воспитанию. На работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым больше 50 лет.
Для легализации их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы РФ.
Также россияне ужесточили фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Также россияне ужесточили фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Представители ФСБ проводят массовые обыски жилых помещений и проверки телефонов в населенных пунктах Песчановка и Пойма Херсонской области. Особое внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.
В то же время россияне постоянно несут потери. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один состав боеприпасов противника.
Россияне в очередной раз продемонстрировали, что воюют против мирного населения. Вчера раздавались взрывы в селе Казачье Херсонской области.
Оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Читай, что об этом известно.
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