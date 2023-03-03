Наступление россиян на Бахмут и обстрел мирных городов: карта боевых действий в Украине 3 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий выглядит довольно напряженно. Каждый день украинские защитники отбивают атаки россиян, которые не жалеют своих сил для получения минимальных достижений.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине и прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине на 3 марта 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска укрепляют позиции на международной границе в Белгородской области.

Оккупанты продвинулись в пределах Бахмута и продолжили наземные атаки вокруг города, а также в районе Авдеевки и Донецка.

Также захватчики продолжают вести наступательные действия на рубеже Купянск – Сватово – Кременная. В то же время оккупанты обороняются на юге Украины.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 3 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли:

24 авиационных удара по позициям наших войск;

три ракетных удара по городам Часов Яр Донецкой области и Запорожье . Повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения;

Донецкой области и . Повреждены жилые дома и есть жертвы среди гражданского населения; более 55 обстрелов из РСЗО, в частности, по гражданской инфраструктуре населенного пункта Уланово Сумской области.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Враг обстрелял населённые пункты Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области; районы 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности, Красное, Глыбокое, Веселое, Волчанск, Огирцево и Стрелечья.

и направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Враг обстрелял населённые пункты Рыжевка, Хотинь, Стецьковка и Славгород Сумской области; районы 15 населенных пунктов Харьковской области, в частности, Красное, Глыбокое, Веселое, Волчанск, Огирцево и Стрелечья. На Купянском и Лиманском направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области, а также Спорного в Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов.

направлениях россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки и Кременной Луганской области, а также Спорного в Донецкой области. Совершили артиллерийские обстрелы районов 17 населенных пунктов. На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступление. Наши защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Бахмут, Хромово и Ивановское Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Курдюмовка, Дилиевка, Майорск и Нью-Йорк.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях россияне атакуют позиции наших войск. Вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар.

и направлениях россияне атакуют позиции наших войск. Вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Северное и Марьинка Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы 15 населенных пунктов, в том числе Веселое, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Красногоровка и Угледар. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 районов населенных пунктов, в том числе пострадали Новоселка, Времовка Донецкой области; Зализничное, Гуляйполе, Каменское Запорожской области, а также Веселое, Берислав, Чернобаевка, Антоновка и Херсон.

Во многих школах на временно оккупированной территории Херсонской области оккупанты ввели обязательные так называемые “кадетские классы”, начиная с первого класса.

Оккупанты заставляют детей носить униформу и ходить на дополнительные занятия по “патриотическому” воспитанию. На работу принимают пророссийских местных жителей без педагогического образования, которым больше 50 лет.

Для легализации их автоматически зачисляют на заочную форму обучения в профильные ВУЗы РФ.

Также россияне ужесточили фильтрационные меры на временно захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.

Представители ФСБ проводят массовые обыски жилых помещений и проверки телефонов в населенных пунктах Песчановка и Пойма Херсонской области. Особое внимание оккупанты уделяют людям, чьи родственники выехали на неоккупированную часть Украины.

В то же время россияне постоянно несут потери. Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один состав боеприпасов противника.

Россияне в очередной раз продемонстрировали, что воюют против мирного населения. Вчера раздавались взрывы в селе Казачье Херсонской области.

Оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи. Читай, что об этом известно.

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