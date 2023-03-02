Сбросили взрывчатку местным на головы! Россияне обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

Россияне в очередной раз продемонстрировали, что воюют против мирного населения. Сегодня, 2 марта, оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Известно о многих раненых.
Об этом сообщила Херсонская ОГА. Читай, что известно на этот момент о безжалостном обстреле российских захватчиков.
Россияне запустили беспилотник на мирных людей в селе Казацкое Каховского района в то время, когда волонтеры международной организации раздавали местным овощные наборы.
Российский БпЛА сбросил взрывчатку, из-за чего многие получили ранения.
Из-за подлой вражеской атаки ранения получили девять гражданских, среди них — ученик десятого класса. 16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра, — пишут в Херсонской ОГА.
Из-за подлой вражеской атаки ранения получили девять гражданских, среди них — ученик десятого класса. 16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра, — пишут в Херсонской ОГА.
Местные сразу эвакуировали пострадавших на собственном транспорте и отвезли в Бериславскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь. За жизнь четырех тяжело раненых сейчас борются врачи.
Херсонская ОГА поделилась первыми фото с места происшествия.
Разрушенные дома, изуродованные хозяйства, убитый скот — так выглядит теперь часть Николаевской области. Узнай, как село Партизанское приходит в себя после российской оккупации.
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Главное фото: Херсонская ОГА / Telegram