Сбросили взрывчатку местным на головы! Россияне обстреляли пункт выдачи гумпомощи в Херсонской области

Россияне в очередной раз продемонстрировали, что воюют против мирного населения. Сегодня, 2 марта, оккупанты атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Херсонской области. Известно о многих раненых.

Об этом сообщила Херсонская ОГА. Читай, что известно на этот момент о безжалостном обстреле российских захватчиков.

Обстрел Каховского района 2 марта

Россияне запустили беспилотник на мирных людей в селе Казацкое Каховского района в то время, когда волонтеры международной организации раздавали местным овощные наборы.

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Из-за подлой вражеской атаки ранения получили девять гражданских, среди них — ученик десятого класса. 16-летний подросток получил огнестрельные ранения правого бедра, — пишут в Херсонской ОГА.

Местные сразу эвакуировали пострадавших на собственном транспорте и отвезли в Бериславскую больницу, где им оказывают медицинскую помощь. За жизнь четырех тяжело раненых сейчас борются врачи.

Обстрел Казацкого 2 марта — фото

Херсонская ОГА поделилась первыми фото с места происшествия.

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Главное фото: Херсонская ОГА / Telegram