Росіяни вчергове продемонстрували, що воюють проти мирного населення. Сьогодні, 2 березня, окупанти атакували пункт видачі гуманітарної допомоги в Херсонській області. Відомо про багатьох поранених.

Про це повідомила Херсонська ОДА. Читай, що відомо на цю мить про безжальний обстріл російських загарбників.

Обстріл Каховського району 2 березня

Росіяни запустили безпілотник на мирних людей у селі Козацьке Каховського району в той час, коли волонтери міжнародної організації роздавали місцевим овочеві набори.

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Через підлу ворожу атаку поранення дістали дев’ять цивільних, серед них — учень десятого класу. 16-річний підліток отримав вогнепальні поранення правого стегна, — пишуть у Херсонській ОДА.

Місцеві одразу евакуювали постраждалих на власному транспорті та відвезли до Бериславської лікарні, де їм зараз надають медичну допомогу. За життя чотирьох важко поранених зараз борються лікарі.

Обстріл Козацького 2 березня — фото

Херсонська ОДА поділилась першими фото з місця події.

Скинули вибухівку місцевим на голови! Росіяни обстріляли пункт видачі гумдопомоги в Херсонській області / 5 Фотографій

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Головне фото: Херсонська ОДА / Telegram