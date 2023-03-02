16 ударів по скупченнях окупантів і техніці РФ. Карта бойових дій в Україні 2 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій на Сході дуже напружена. Окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької області. Попри це, ЗСУ не здаються, Сили оборони не відійшли від Бахмута.
Ми маємо продовжувати підтримувати наших захисників, адже завдяки їм ми маємо змогу робити звичні й буденні речі. Це коштує титанічних зусиль та ресурсу, яких ми навіть не можемо уявити.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної та, ймовірно, здійснили обмежені наступи на північ від Кремінної.
Окупанти також продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі міста Авдіївка-Донецьк.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.
Протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема залучили два БПЛА Shahed-136. Ударні дрони збиті нашими захисниками.
Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби ворога.
Раніше ми розповідали про ситуацію у Мар’янці. Росіяни просто знищують міста на Сході.
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