16 ударів по скупченнях окупантів і техніці РФ. Карта бойових дій в Україні 2 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій на Сході дуже напружена. Окупанти не полишають спроб вийти на кордони Донецької області. Попри це, ЗСУ не здаються, Сили оборони не відійшли від Бахмута.

Ми маємо продовжувати підтримувати наших захисників, адже завдяки їм ми маємо змогу робити звичні й буденні речі. Це коштує титанічних зусиль та ресурсу, яких ми навіть не можемо уявити.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що російські війська здійснили обмежені наземні атаки поблизу Сватового та Кремінної та, ймовірно, здійснили обмежені наступи на північ від Кремінної.

Окупанти також продовжили наземні атаки навколо Бахмута та в районі міста Авдіївка-Донецьк.

Оперативна ситуація в Україні станом на 2 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Російська Федерація зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Протягом доби противник завдав три ракетних удари по цивільних об’єктах на Харківщині. Є поранені серед мирного населення. Також окупанти здійснили 16 авіаційних ударів, зокрема залучили два БПЛА Shahed-136. Ударні дрони збиті нашими захисниками.

Ворог здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Красне, Глибоке, Веселе, Вільча, Вовчанськ, Караїчне, Варварівка, Колодязне, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Федорівка на Донеччині, проте успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Лиман Перший, Петропавлівка, Кучерівка, Піщане Харківської області; Стельмахівка, Черовонопопівка і Невське на Луганщині та Терни і Котлярівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Не припиняє штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Бахмут, Хромове та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Курдюмівка, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог веде оборону, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 районів населених пунктів, серед яких: Іллінка, Времівка Донецької області; Залізничне, Гуляйпілське, Кам’янське Запорізької області, а також Веселе, Берислав, Антонівка, Берегове, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та два комплекси радіоелектронної боротьби ворога.

Раніше ми розповідали про ситуацію у Мар’янці. Росіяни просто знищують міста на Сході.

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