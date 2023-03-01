Росіяни нервово шукають резерви для поповнення — Маляр про ситуацію під Бахмутом та цілі ворога

Бахмутський напрямок дуже важливий як для українських сил, так і для російських загарбників. Нещодавно туди їздив з інспекцією командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла ведучому телемарафону Вадиму Карп’яку, якими були результати цієї поїздки, що зараз відбувається під Бахмутом та які головні завдання Росії.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Із січня на Бахмутському напрямку триває наступ росіян. Ворог стягує туди підрозділи ПВК Вагнер.

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Зараз епіцентр бойових дій — Бахмут. Ми спостерігаємо це вже кілька місяців. Ворог сконцентрував там ключові свої зусилля, тому що вони мають мету вийти на кордони Донецької області, — каже Маляр.

Генерал-полковник Сирський проїхав увесь Бахмут для того, щоб побачити, яка зараз ситуація на передовій, що може заважати обороні, а що може покращити ситуацію.

Результатами поїздки стали важливі рішення, зокрема про переміщення додаткових підрозділів. Але не про все можна говорити публічно.

Попри те, що там серйозні бої, дуже гарячі та запеклі, попри те, що ворог там сильний і все-таки по чисельності переважає, на жаль, але втрати у ворога дуже високі, значно вищі за наші, — коментує Маляр.

Мета росіян в Україні

За словами Маляр, загалом варто розуміти, що росіяни не полишають свою мету захопити та зруйнувати всю Україну. Але тепер ворог вирішив діяти окремо в регіонах.

Це можна бачити по наступу загарбників лише на Сході на кількох напрямках. Задача російських сил — у березні вийти на кордони Донецької області.

Єдине, що їх зараз зупиняє — це виснаження. Вони нервово шукають резерви для поповнення.

Приміром, вони намагаються запустити в потужному режимі своє військове виробництво. Вони шукають контакти з державами, які готові потайки допомагати їм з озброєнням, — зазначає заступниця міністра.

У Бахмуті залишаються до п’яти тисяч мирних людей, які виживають під безперервними обстрілами. Дивись, яка зараз ситуація в Бахмуті без світла, води та зв’язку.

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