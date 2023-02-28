Без світла, води та зв’язку, але місто тримається: яка зараз ситуація в Бахмуті

Найважче нині нашим захисникам на Донеччині, епіцентр протистояння у Бахмуті. Але титанічними зусиллями ЗСУ тримають місто. Ворог кинув туди найбільш підготовлені штурмові загони найманців Вагнера.

Водночас у Бахмуті залишається до п’яти тисяч мирних людей. Без світла, води, газу та зв’язку. Під безперервними обстрілами.

До міста залишилась єдина дорога, якою можна проскочити. Та й по ній постійно прилітає, адже завдання противника — взяти її під вогневий контроль.

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Невідомо, що тут дивує більше — як сильно поранений Бахмут, як щомиті здригаються його квартали, чи як дехто з місцевих спокійно прогулюється вулицями під канонаду.

Під відлуння автоматних черг на північній околиці міста працює магазин. Товар привозять самі, із сусідньої Костянтинівки, каже продавчиня.

А поки обстріл триває, складає до торби свої покупки пані Світлана. Зранку вона вже побувала у лікарні, де їй перев’язували хвору ногу. Тепер пішки повертатиметься додому — із ціпком і візком.

Я не хочу кудись їхати. У мене тут коти, собаки. Я їх годую.

Під Пунктом Незламності волонтери із Краматорська вивантажують гуманітарку — ліки, їжу, одяг і ковдри. Назад можуть забрати людей.

До пункту люди приходять зарядити телефон і зв’язатися зі своїми рідними. У місті вже давно немає інтернету, світла, газу та води. У підвалі поставили пральні машини. Безкоштовно для всіх, лише просять приходити зі своїм порошком. Також у пункті можна прийняти душ.

Та чим ближче до вечора, тим гучніше стає. Військові наполягають — вибиратися треба засвітла, оскільки у темну частину доби Бахмут практично розбирають на запчастини.

На переважно статичній лінії фронту між українськими та російськими військами, яка простягається на сотні кілометрів, Вугледар також став однією з найнебезпечніших гарячих точок. Читай, яка ситуація у Вугледарі та як виживають місцеві.

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