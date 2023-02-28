Украина

Без света, воды и связи, но город держится: какая сейчас ситуация в Бахмуте

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 01 марта 2023, 00:00

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