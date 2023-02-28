Без света, воды и связи, но город держится: какая сейчас ситуация в Бахмуте

Тяжелее ныне нашим защитникам в Донецкой области, эпицентр противостояния в Бахмуте. Но титаническими усилиями ВСУ держат город. Враг бросил туда наиболее подготовленные штурмовые отряды наемников Вагнера.

В то же время в Бахмуте остается до пяти тысяч мирных людей. Без света, воды, газа и связи. Под непрерывными обстрелами.

До города осталась единственная дорога, по которой можно проскочить. Да и по ней постоянно прилетает, ведь задача противника взять ее под огневой контроль.

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Неизвестно, что здесь удивляет больше — как сильно ранен Бахмут, как ежесекундно вздрагивают его кварталы, или как некоторые из местных спокойно прогуливаются по улицам под канонаду.

Под эхо автоматных очередей на северной окраине города работает магазин. Товар привозят сами, из соседней Константиновки, говорит продавец.

А пока обстрел продолжается, складывает в сумку свои покупки Светлана. Утром она уже побывала в больнице, где ей перевязывали больную ногу. Теперь пешком будет возвращаться домой — с палкой и коляской.

Я не хочу куда-то уезжать. У меня здесь кошки, собаки. Я их кормлю.

Под Пунктом Незламності волонтеры из Краматорска выгружают гуманитарку — лекарства, еду, одежду и одеяла. Обратно могут забрать людей.

В пункт люди приходят зарядить телефон и связаться со своими родными. В городе уже давно нет интернета, света, газа и воды. В подвале поставили стиральные машины. Бесплатно для всех, только просят приходить со своим порошком. Также в пункте можно принять душ.

Но чем ближе к вечеру, тем громче становится. Военные настаивают — выбираться надо засветом, поскольку в темную часть суток Бахмут практически разбирают на запчасти.

На преимущественно статической линии фронта между украинскими и российскими войсками, простирающейся на сотни километров, Угледар также стал одной из самых опасных горячих точек. Читай, какая ситуация в Угледаре и как выживают местные жители.

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