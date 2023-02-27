Собирают воду из сточной трубы, пока каждая капля может стать последней: какая ситуация в Угледаре и как выживают местные

В Угледаре на востоке Донецкой области Украины военнослужащие морской пехоты борются, чтобы удержать город от рук России.

Когда-то в нем бурлила жизнь, но теперь здесь только дома и машины, на которых следы от длительных российских обстрелов. Однако украинские военные, защищающие город, остаются стойкими.

На преимущественно статической линии фронта между украинскими и российскими войсками, простирающейся на сотни километров — от Черного моря на юге до северо-восточной границы Украины с Россией — Угледар стал одной из самых опасных горячих точек.

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Она присоединилась к Бахмуту, Марьинке и другим городам и городкам, особенно на востоке, где ведутся ожесточенные бои. Теперь они стали синонимом изнурительной и разрушительной войны, но в то же время и символами украинского сопротивления.

Защищая похожие на развалины города, украинские войска замедляют наступательные усилия России по расширению контроля Москвы над всем промышленным регионом Донбасса на востоке Украины.

Украинские солдаты тоже платят высокую цену, но говорят, что их жертвы истощают волны войск и техники, которые Москва бросает в бой.

Патрулируя руины Угледара, спеша грязными тропами, чтобы спрятаться за изрезанными стенами, украинские защитники говорят, что их борьба — это больше, чем контроль над городом.

Мы сражаемся за наших детей, за наших соотечественников, за нашу нацию. Потому что то, что сейчас делает Россия, это геноцид украинцев. И у украинцев нет другого выхода, кроме как победить, — делится морской пехотинец с позывным Моряк.

Однако значительную цену за свободу платит и гражданское население, которого сейчас стало гораздо меньше в Угледаре. Осталось в родном городе и Эмилия Будская вместе со своей дочерью.

У нас нет воды, ничего. Я беру дождевую воду, чтобы помыть посуду и руки, — рассказывает женщина для Associated Press.

Она собирает мутную воду из водосточной трубы практически по капле. А каждая секунда ожидания грязной, хоть и питательной, жидкости может стать последней.

Живет Эмилия с дочерью посреди развалин в темном подвале, куда приходится каждый раз пробираться сквозь грязь и обломки.

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