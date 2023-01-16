Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном

Россияне ежедневно уничтожают поселки и городки, прибегая при этом к запрещенным в цивилизованном мире боеприпасам.

Накануне террористы обстреляли зажигательными снарядами Зализничное, что недалеко от Гуляйполя, которое также страдает от обильных бомбардировок.

В населенном пункте советуют быть максимально осторожными, поскольку всюду лежат осколки снарядов. Вокруг руины и лай беспризорных собак. Но несмотря на опасность, по разбитой улице на велосипедах ездят местные жители. Рассказывают, что оккупанты бьют по поселку каждый день.

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Когда спрашиваешь гражданских, какое вооружение в этот раз использовал враг, те уверенно отвечают.

Здесь научились различать все снаряды на слух. Говорят, что ночью были Грады, а иногда еще бывают мины.

Житель Зализничного Олег Диденко рассказывает, что раньше в поселке проживало около двух тысяч человек. Сейчас осталось около 300 человек.

Ни одного дома целого нет.

Его жена Вера говорит, что их дом террористы тоже разбили. Так что теперь они скитаются на другом краю села в чужом доме. Тот уцелел чуть больше.

Дом снимают у знакомых. Там тоже нет крыши, воды, отопления. Поэтому приходится находить разные способы, чтобы выжить.

Например, когда вражеские обстрелы минуют, местные жители выходят на поиски сломанных снарядами деревьев. Тогда их можно распилить и пустить на дрова, а затем греться.

Но несмотря на такие “подарки судьбы”, улицы Зализничного еще и усеяны остатками вражеских боеприпасов, которыми российские террористы стреляют по мирному населению.

Местные жители рассказывают, что устали жить под постоянными бомбардировками россиян, которые отсюда находятся в считанных километрах. Так что на Новый год загадали единственное желание, как и все украинцы.

Каждый гражданский имеет свой ответ на вопрос, почему он или она не покидает родной город. Однако чаще всего можно услышать риторическое: “Как покинуть свой дом?”. Читай, как украинцы выживают в Бахмуте.

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