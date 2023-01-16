Люди

Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном

Андрей Почтев 16 января 2023, 07:00

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Залізничне

Ищут сломанные снарядами деревья, чтобы обогреть дом: как супруги пенсионеров выживают под обстрелами РФ в Зализничном
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