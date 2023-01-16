Люди

Шукають зламані снарядами дерева, щоб обігріти дім: як подружжя пенсіонерів виживає під обстрілами РФ у Залізничному

Андрій Почтєв 16 Січня 2023, 07:00

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Залізничне

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