Рассказы

Мы за свою любимую Украину. Мы ее никогда не оставим, нашу родную землю! Как украинцы выживают в Бахмуте

Даниэла Долотова, редактор сайта 14 декабря 2022, 14:00
Як виживають люди Бахмута під постійними обстрілами

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