Мы за свою любимую Украину. Мы ее никогда не оставим, нашу родную землю! Как украинцы выживают в Бахмуте

Яркий солнечный свет заливает улицы, морозный воздух развевает иссеченные обломками от снарядов украинские флаги под звуки очередных взрывов. Серые от пепла из буржуек коты трутся о каждые ноги, которые они встретят на пустых улицах, в надежде найти хоть какую-нибудь еду.

В подобных надеждах выходят из домов и жители Бахмута. Будет ли сегодня гуманитарная помощь в центре — неизвестно. Такими наблюдениями делятся местные с журналисткой Украинской правды Ольгой Кириленко.

На свой страх и риск больше никогда не вернуться в свой дом — либо погибнешь ты, либо его разнесет очередной российский снаряд — каждый идет на поиски продуктов или хотя бы спичек.

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В местах, где начинают раздавать хлеб, сразу появляется очередь. Люди берут столько, сколько самим нужно — все с мыслью о том, чтобы другим тоже хватило.

Так же с заботой о живущих рядом собирает каштаны еще одна местная жительница. Женщина говорит, что держит дома коз, их кормит этим деликатесом.

Их она завела еще в 60-х годах, когда коллега из Ивано-Франковска посоветовал. Тогда это должно было спасти ее от безденежья, поскольку заработную плату не выдавали. Теперь козы помогают ей выжить и сейчас в этом водовороте войны, а она им — в беспросветном голоде.

Другая жительница города делится, что сейчас выживает только благодаря гуманитарной помощи, но ее нужно сначала найти. Своих средств ей хватит разве что на одну пачку спичек, чтобы растопить дома костер.

Именно такой способ приготовления пищи и обогрева стал самым популярным в Бахмуте, поскольку коммуникации в городе практически уничтожены, а отопление осуществляется благодаря собранным веткам и даже опилкам.

Люди выходят из многоэтажных домов во двор, чтобы позаботиться о своем обеде, и часто объединяют усилия. Некоторые даже приходят прямо в гости, чтобы пообщаться, ведь человеческого тепла сейчас не хватает больше всего. А кто-то находит в себе силы и помогает другим.

Так Светлана готовит ароматный горячий кофе для наших защитников. Всего несколько стиков растворимого напитка, бумажные стаканчики и кипяток — кажется, что мелочь. Однако в наполовину уничтоженном Бахмуте это необычайная роскошь и практически подвиг.





















У каждого свой ответ на вопрос, почему он или она не покидает родной город. Кто-то пытался, но не получилось, некоторым страшно, что не хватит средств. Однако чаще всего можно услышать ответный риторический вопрос: “Как покинуть свой дом?”

Мы за Вооруженные силы Украины, мы за свою любимую Украину. Мы ее никогда не оставим, нашу родную землю, — делится мыслями Светлана, пока готовит кофе для украинских воинов.

Женщина на своем примере продолжает доказывать, что Бахмут — это Украина, а его жители любят свой родной дом, даже если его уже столько раз ранили. Однако добавляет, что населению города, как и военным, нужна помощь, чтобы пережить эту зиму.

А пока идет разговор и Светлана продолжает делиться мыслями, украинские военные с горячим кофе в одной руке и автоматом на плече идут дальше возвращать людям Бахмута ощущение дома и мирное небо, освобождая украинскую землю от российских оккупантов.

30 воинов — и все из Ивано-Франковска. На фронт пошли вместе, потому что до этого были знакомы, и сейчас все в одном взводе 72 ОМБр имени Черных Запорожцев защищают Донецкую область. Читай, как живут украинские воины на передовой.

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